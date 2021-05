Les mascaretes i els grups bombolla es mantindran en el proper inici de curs

El curs vinent començarà amb grups bombolla i mascareta. El conseller d'Educació en funcions, Josep Bargalló, ha explicat en una entrevista a l'ACN que el setembre hi haurà mesures «similars» a les actuals, ja que no hi ha vacuna pediàtrica contra la covid.

Tot i això, preveu anar traient mesures a mesura que avanci la vacunació, millori la situació epidemiològica i ho indiquin les autoritats sanitàries. Creu que ja al setembre es podria aplicar la mesura de retirar la mascareta a primària, si la situació d'alguns territoris ho permet. «Difícilment tindrem l'alumnat vacunat el setembre i inicialment tindrem les mesures sanitàries actuals. Anirem traient-les conforme les autoritats sanitàries ens vagin dient que s'han fet passes», va dir el conseller. Bargalló va apuntar que els infants també transmeten la malaltia, tot i que amb menys afectació, i per això no es poden arriscar que l'escola generi cadenes de transmissió amb una població adulta que tampoc estarà 100% immunitzada.