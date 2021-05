Més de 200 palestins ferits en aldarulls amb israelians

Un total de 208 palestins van ser hospitalitzats pels disturbis amb les forces de seguretat israelianes a Jerusalem, enmig d'una creixent tensió que divendres a la nit va arribar a l'Esplanada de les Mesquites. Antidisturbis israelians van entrar al recinte sagrat durant el rés de divendres, «per a dispersar esvalotadors», segons van dir, que va acabar en xocs amb els palestins i aldarulls a l'interior de la Ciutat Vella i voltants. La Mitja Lluna Roja va habilitar un hospital de campanya per a atendre els ferits, molts per impactes de bala de goma i granades atordidores. Les càrregues policials es van estendre fins a la Porta de Damasc amb el llançament de pedres, ampolles i focs artificials per part dels palestins.

Els successos, que escalen encara més la situació, s'emmarquen en una setmana especialment tibant en la qual es produeixen cada nit protestes en el pròxim barri de Seij Yarrah, de l'est ocupat.