El Solsonès encadena una setmana liderant el risc de rebrot

Des de fa una setmana, el Solsonès és la comarca amb el risc de rebrot per la covid més elevat del país i l'única de Catalunya on, set dies després, aquest indicador continua superant els 1.000 punts, amb 1.264. Uns nivells similars al gener. De fet, a la Catalunya Central, com ha anat passat durant la setmana, aquest indicador es resisteix a baixar. Juntament amb el Solsonès, entre les sis comarques del país amb el risc de rebrot més alt hi ha l'Alt Urgell, el Bages i el Moianès.

Amb les darreres dades, el Solsonès ha consolidat una tendència creixent des de meitat d'abril –amb diferències dispars dins la mateixa comarca– que l'ha portat a encapçalar el risc de rebrot. No se n'escapen altres indicadors. És també la comarca amb més incidència acumulada els darrers 14 dies, amb un índex de 773,33. I una de les comarques amb una velocitat de propagació més elevada, amb un Rt d'1,62, quan la mitjana catalana és de 0,90. Entre el 28 d'abril i el 4 de maig es van confirmar 57 casos per PCR o test d'antígens (dadescovid.cat).

El Bages, que és la cinquena comarca amb més risc de rebrot, l'índex es troba en 573 punts, després que s'hagin confirmat 440 positius en una setmana. La incidència acumulada és de 435,56 punts, mentre que la velocitat de contagi es troba en 1,3.

El Moianès és la sisena comarca amb més risc de rebrot, amb 508 punts. S'hi han confirmat 23 positius, amb una una incidència acumulada en 14 dies de 329,22. L'Rt és d'1,49.

L'Anoia, el Berguedà i la Cerdanya ocupen, respectivament, la 17a, 18a i 19a posició de la llista amb més risc de rebrot. L'Anoia té 284 punts, amb 183 diagnosticats l'última setmana i una Rt de 0,68. Al Berguedà, la velocitat de transmissió és de 0,84 i té un risc de rebrot de 282 punts. En 7 dies s'han detectat 50 positius.

A la Cerdanya, el risc de rebrot és de 252 punts i la velocitat de transmissió, de 0,68 punts. A la comarca, que a principi d'any vivia una de les situacions més crítiques del país, entre el 28 d'abril i el 4 de maig s'hi van detectar 20 positius.

A Catalunya el risc de rebrot era ahir de 232, 10 menys que abans d'ahir. La incidència a 14 dies baixa i passa de 266,38 a 258,99. També es van declarar 1.108 nous casos respecte divendres. A més, s'ha informat de 20 noves morts, amb un total de 21.975 defuncions en tota la pandèmia. Hi ha 1.359 pacients ingressats als hospitals, 73 menys que en el balanç anterior, i 448 persones a l'UCI, 20 menys que fa 24 hores.