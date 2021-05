La UE no renovarà el contracte amb AstraZeneca a partir del juny

El comissionat europeu de Mercat Interior, Thierry Breton, ha anunciat aquest diumenge que la Unió Europea (UE) no renovarà el contracte amb la farmacèutica AstraZeneca a partir del mes de juny. "No renovarem les comandes després de juny. Veurem què passa", ha afirmat Breton a la ràdio pública France Inter. La notícia arriba un mes després que la Comissió Europea emprengués accions legals contra AstraZeneca per no respectar el contracte de subministrament de vacunes contra la covid-19 (la farmacèutica havia d'entregar 120 milions de dosis durant el primer trimestre i finalment en va repartir només 30). Ahir mateix, Brussel·les va firmar un nou contracte amb Pfizer-BioNTech per adquirir 1.800 milions de vacunes entre el 2021 i el 2023.