Dos morts en un accident de trànsit a Artesa de Lleida

Dues persones han mort en un accident de trànsit que ha tingut lloc aquest dilluns quan passaven pocs minuts de les vuit del matí. Segons els mossos, el sinistre ha tingut lloc a l'L-702 a Artesa de Lleida (Segrià) i ha estat per un xoc frontal entre un turisme i una furgoneta. Els dos vehicles s'han incendiat i 3 dotacions els Bombers s'han desplaçat al lloc per sufocar les flames. La via ha quedat tallada en ambdós sentits de la marxa.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) els fets han tingut lloc al quilòmetre 6 de la carretera L-702, a Artesa de Lleida i els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven cinc minuts de les vuit del matí.

Per causes que encara s'estan investigant, ha tingut lloc una col·lisió frontal entre un turisme i una furgoneta i els dos vehicles s'han incendiat. A conseqüència de l'accident, han mort els dos ocupants del turisme. El conductor de la furgoneta ha resultat ferit en estat greu i l'han traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Arran de la incidència, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers i cinc ambulàncies del SEM.