ERC i comuns engeguen la negociació i apunten a un Govern dels republicans en solitari

ERC i comuns han engegat les negociacions aquest dilluns al Parlament. Els dos grups han establert un programa basat en cinc eixos: transició ecològica, salut, economia, feminisme i diàleg. Tal com han explicat a la premsa fonts dels dos equips negociadors en acabar la primera trobada, Esquerra i En Comú Podem s'han emplaçat a continuar negociant les properes hores, i esperen tancar un acord aquesta setmana. ERC ha remarcat que només contempla governar en solitari, i en tot cas abordar en un futur l'entrada dels comuns, que prefereixen formar part de l'executiu, però s'obren a parlar-ho, ja que l'única línia vermella dels comuns és que JxCat no formi part del Govern. Emplaçaran el PSC a donar suport a la investidura de Pere Aragonès.

Els dos equips negociadors han coincidit en remarcar que esperen que l'acord sigui ràpid. De fet, les dues formacions aspiren a tancar-lo aquesta mateixa setmana, per poder celebrar el ple d'investidura la setmana que ve. ERC i comuns s'han emplaçat a continuar les converses les properes hores i han definit un àmbit programàtic basat en cinc eixos: acció climàtica i medi ambient; salut; feminisme; reactivació de l'economia; i diàleg i situació dels "presos polítics".

ERC ha deixat clar que vol governar en solitari, almenys per ara -tal com ja havia definit la mateixa portaveu del partit, Marta Vilalta, durant la roda de premsa d'aquest migdia. Els republicans explorarien que alguna altra formació entrés a l'executiu després de seguir negociant però un cop Aragonès ja fos investit.

Per la seva banda, els comuns volen entrar a Palau, però contemplaran la possibilitat de donar suport al candidat d'ERC, i estudiar la seva participació al Govern més endavant. D'aquesta manera, En Comú Podem opta per continuar les converses i veure -cap al final de la negociació- quins marges hi ha per cadascuna de les possibilitats.

Sigui com sigui, la formació de Jéssica Albiach no tanca cap porta, i només rebutja que JxCat entri al Govern. De fet, els comuns intentaran obrir, en paral·lel, una línia de diàleg amb el PSC-Units perquè els socialistes donin algun suport a Aragonès.

La bona sintonia i l'optimisme han protagonitzat la reunió, segons fonts presents a la trobada -que ha començat a les 16:15 hores als despatxos d'ERC i ha acabat pels volts de les 17:40. Per part d'ERC a la reunió hi ha assistit Marta Vilalta. Dels comuns hi havia Lucas Ferro, Susanna Segovia i David Cid.

ERC també espera mantenir noves converses amb JxCat com més aviat millor. Finalment, fonts dels comuns han explicat que segurament hauran de sotmetre a les seves bases -de Podem Catalunya i de Catalunya en Comú- un possible acord amb ERC, tot i que asseguren que aquesta consulta no seria cap problema.