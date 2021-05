De la festa a la crida a la prudència

Amb el final de l'estat d'alarma i el toc de queda, els carrers del país es van omplir de gent la mitjanit passada. Per celebrar el final de les restriccions, centenars de persones van reunir-se als carrers de ciutats com Barcelona i ho van fer sense respectar la distància social i amb un escàs ús de la mascareta. La festa i les botellades van regnar en una nit amb una presència policial similar a la de Cap d'Any.

Al respecte, el secretari general de Salut, Marc Ramentol, va reconèixer ahir que va ser «molta gent» la que la mitjanit de diumenge ha participar en concentracions per celebrar la fi del toc de queda, però va insistir que «la gran majoria del país» no ho va fer. Va demanar «posar el focus» en aquesta majoria que va mantenir les mesures vigents.

En aquest sentit, alguns polítics i metges han fet una crida a la prudència. El líder del PSC, Salvador Illa, va demanar «responsabilitat» i que es respectin les recomanacions sanitàries perquè, encara que s'hagi acabat l'estat d'alarma, «la pandèmia continua».

Per un altre costat, el president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, va expressar la seva preocupació les aglomeracions en alguns indrets. «Temo les conseqüències», va dir a les xarxes socials.

Durant dissabte a la nit, la Guàrdia Urbana de Barcelona va desallotjar 6.500 persones en 31 espais de la ciutat. Així ho va assegurar el tinent d'alcaldia, Albert Batlle, en un balanç provisional a Catalunya Ràdio i RAC 1. Per a Batlle, la prioritat de l'operatiu policial no era sancionar, sinó «prevenir».

Els carrers de Barcelona es van omplir de gent passada la mitjanit un cop van decaure l'estat d'alarma i el toc de queda, després de sis mesos. La mesura va estar vigent entre les 22 hores i les 00 hores, una franja en què pràcticament no es va veure circular ningú i en què diverses patrulles de la Guàrdia Urbana es van assegurar que se'n complien els darrers minuts.

Quan van tocar les dotze, a Gràcia, centenars de joves es van abocar a les places per celebrar la fi del confinament nocturn amb botellades, música, sense distància social i amb un escàs ús de la mascareta. Entre els carrers plens de festa, alguna família o veïns van decidir sortir a fer una passejada.

Molts d'ells havien començat la festa a la tarda, van tornar a casa a les 22 hores i, després, van tornar a sortir.

Davant la previsió que molts ciutadans sortissin al carrer a mitjanit, els Mossos d'Esquadra i les policies locals havien preparat un dispositiu conjunt similar al de la revetlla de Sant Joan o Cap d'Any.

Des d'ahir no hi ha toc de queda nocturn entre les deu de la nit i les sis del matí, com el que hi havia des del 25 d'octubre del 2020, i tampoc confinament perimetral de Catalunya. Es manté la limitació de sis persones en reunions, una limitació que, moltes vegades, no es va respectar durant la primera nit.

El Butlletí Oficial de l'Estat va publicar el decret de l'estat d'alarma el 25 d'octubre, el qual va arribar després que la situació epidemiològica per la covid-19 empitjorés notablement i s'entrés en una segona onada. Amb aquest estat d'alarma va entrar en vigor el toc de queda, una mesura de restricció de la mobilitat que s'ha mantingut durant mig any.

Han estat sis mesos d'estat d'alarma en què la llibertat de moviment estava restringida amb la finalitat de frenar la pandèmia. No tothom, però, ha seguit fil per randa les normatives anticovid i els Mossos d'Esquadra s'han trobat, al llarg d'aquest temps, amb excuses sonades quan han hagut d'identificar persones que no respectaven les normes anticovid.

Ahir, coincidint amb la fi de l'estat d'alarma, la policia va fer un recopilatori de les excuses més sonades.

Els agents desplegats a les diferents vies de circulació durant tot aquest període des del març de l'any passat s'han trobat amb situacions que poc podíem preveure, com la ja recurrent excusa d'anar a posar una espelma o fer una promesa al monestir de Montserrat.

En aquest cas, i fins fa poc, van ser diversos els viatgers que al·legaven que es dirigien al Principat d'Andorra i que volien aprofitar, ja que els venia de pas.

Les denúncies en aquest sentit van ser diverses, especialment de visitants de fora de la comarca del Bages que consideraven que si des de casa podien veure el massís de Montserrat, volia dir que hi podien anar tranquil·lament, ja que entenien que estava a la seva comarca.

Aquesta emblemàtica muntanya i el seu santuari i monestir benedictí van atraure nombroses persones durant els diferents confinaments i, per tant, els controls policials van ser recurrents.

També ho van ser les explicacions d'aquells que van intentar arribar-hi, com el d'un home que ho va justificar perquè la seva dona, embarassada, tenia el desig o capritx de menjar el mató que allà s'elabora. De la mateixa manera, doncs, aquella persona que volia posar una espelma per al seu fill, aspirant a mosso.