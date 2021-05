Iceta: «L'independentisme està trencat, no hi ha complicitat»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha apuntat aquest dilluns a Ràdio Euskadi que la ruptura de les negociacions entre ERC i Junts pot desembocar en una repetició electoral. "Aragonès ho fia tot al fet que Junts li doni permís per governar, i si es manté en aquesta tessitura pot anar a eleccions", ha dit. Segons Iceta, "l'independentisme està trencat" i "no hi ha compicitat" per governar junts.

En tot cas ha assegurat que si finalment hi ha Govern, al PSC li toca ser "l'alternativa", però "compaginarà" aquesta tasca "amb un esforç molt constructiu de dotar Catalunya del govern més estable possible". "Si és per la independència ja saben que no poden comptar amb nosaltres, però si busca governar i estabilitat sempre ens trobarà".

En tot cas ha recordat "que els partits independentistes es van comprometre per escrit a no pactar amb el PSC", i "tots som presoners del que diem".



No cediran els seus vots gratuïtament a ERC



La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha avisat que no cediran els seus vots gratuïtament a ERC, tot i que ha explicat que estan disposats a parlar amb tothom. En una entrevista conjunta a 'La2' i a 'Ràdio4', Romero ha explicat que els socialistes estan "oberts a parlar amb tothom" i ha advertit que si finalment no hi ha una investidura i Catalunya va a eleccions "és perquè els independentistes no volen parlar amb ningú més". "Si volen el nostre suport, que ens truqui i parlem", ha afegit Romero, que ha dit que l'acord entre ERC i la CUP no els agrada i que hauran de veure què passa si s'hi afegeixen els comuns.

També ha dit que les decisions del PSC "les pren el PSC", ha retret als comuns que els demanin "generositat" i els ha demanat que surtin de la "zona de comfort" i apostin per l'alternativa que plantegen, amb un executiu d'esquerres amb Salvador Illa al capdavant.