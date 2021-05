Ingressa a presó un home que va col·locar un explosiu en una excavadora de l'empresa que el va acomiadar

Un home ha ingressat a presó després de col·locar un artefacte explosiu en una excavadora de l'empresa que l'havia acomiadat. L'home va ser detingut el 4 de maig i el jutge en va decretar l'ingrés a presó el dia 5 com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa, un de tinença il·lícita d'artefacte incendiari i un de danys en grau de temptativa. El detingut té 45 anys, és de nacionalitat espanyola i és veí de l'Hospitalet de Llobregat. Els fets es remunten al 10 de març, quan agents de la comissaria de Rubí van rebre l'avís a primera hora del matí que hi havia un artefacte explosiu dins del motor d'una excavadora que s'estava fent servir diàriament en una obra a la població de Castellbisbal.

Segons informen els Mossos d'Esquadra, l'arrestat va col·locar l'artefacte casolà amb la intenció de fer-lo esclatar quan arribessin els treballadors però un d'ells va detectar-lo a temps.



Una garrafa plena de benzina

El dispositiu, una garrafa plena de benzina i connectada a una placa electrònica programada per esclatar a una hora concreta, va ser desactivat pels especialistes de TEDAX-NRBQ del cos de Mossos d'Esquadra. Un cop desactivat l'artefacte, van procedir a la seva recollida sense que arribés a detonar. L'aparell estava programat per activar-se a les 9.15 hores, moment en què els operaris la utilitzarien per treballar.

Arran de l'episodi, agents de la Comissaria General d'Informació van iniciar una investigació per determinar l'autoria dels fets. Els investigadors juntament amb la Divisió de Policia Científica i TEDAX-NRBQ van relacionar aquest artefacte amb un home que havia treballat per l'empresa poc temps abans i que havia estat acomiadat.

A més, es dona la circumstància que, la setmana anterior hi va haver, en la mateixa obra, un sabotatge en dues màquines, ja que algú havia posat sucre al dipòsit de la benzina.

El 4 de maig els investigadors van fer una entrada i registre al domicili del presumpte autor a l'Hospitalet de Llobregat. Dins del pis els mossos van localitzar diversos components similars als emprats a Castellbisbal. L'home va ser detingut en aquell moment. L'arrestat va passar a disposició judicial el 5 de maig al jutjat de guàrdia de Rubí, el qual va decretar el seu ingrés a presó.