L'oci nocturn es concentra a Sant Jaume i demana reobrir: «Som la solució al 'botellón' i a les festes il·legals»

L'oci nocturn s'ha concentrat aquest dilluns a la tarda a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per exigir la reobertura del sector, que ja fa 14 mesos que està tancat, i alertar de les festes incontrolades un cop ha decaigut l'estat d'alarma. "Som la solució al 'botellón' i a les festes il·legals", ha afirmat el secretari general de Fecalon, Fernando Martínez. "No ens podem permetre cada cap de setmana un dispositiu policial al carrer com si fos Cap d'Any o la revetlla de Sant Joan", ha avisat Martínez, que ha reclamat "seguretat jurídica en l'obertura després del toc de queda, viabilitat econòmica i calendari amb data d'obertura". "Ens sentim els grans oblidats per totes les administracions", ha lamentat el secretari general de Fecalon.

No tot són males notícies per a l'oci nocturn i aquest dilluns s'ha congratulat que el Procicat s'hagi compromès a aprovar aquesta setmana el pla de reobertura. "Ens han dit que serà dimecres i ha estat un pla de represa que ha tingut més de dotze versions", ha recordat el secretari general de Gremi de discoteques de Barcelona i Província, Ramon Mas. "Necessitem però que l'oci nocturn reobri com més aviat millor amb unes condicions, un calendari i una seguretat jurídica", ha reflexionat en veu alta Mas. "Si això no passa, el que s'ha vist aquest cap de setmana s'anirà repetint i anirà a més. No ens enganyem", ha alertat el secretari general del Gremi de discoteques de Barcelona i Província.

Mas ha detallat que porten treballant des del juny passat amb el pla de reobertura de l'oci nocturn. "Estem parlant d'aplicar totes les mesures de traçabilitat possibles, la venda anticipada d'entrades, un certificat d'immunització vàlid de 24-48 hores, el manteniment de mascaretes si no es consumeix o una pista de ball perimetrada", ha enumerat el secretari general del Gremi de discoteques. "I també d'instal·lar a tots els locals noves tecnologies de purificació de l'aire. Si podem viatjar en avió perquè no podem estar en un local o sala de ball amb les mateixes condicions?", ha qüestionat Mas, que ha apuntat que poden esperar "el temps que faci falta" per poder obrir en unes mínimes condicions.

"L'aforament i l'horari són claus per poder obrir i fer viables els locals. No pot ser que les empreses siguin més cares obertes que tancades, això és bàsic", ha comentat el secretari general del Gremi de discoteques, que ha fet una petició de mínims. "Nosaltres pensem que l'horari d'obertura de l'oci nocturn hauria de ser fins a les tres de la matinada i en un 50% d'aforament", ha reclamat Mas. "Això permetria que gran part dels locals poguessin obrir i ja fossin rendibles", ha conclòs el secretari general de Gremi de discoteques de Barcelona i Província.