Manresa fa un pas decisiu cap a la normalitat amb els bars oberts fins a la nit

Un grup d'estudiants franceses de la FUB es va poder relaxar ahir al vespre en una de les terrasses de les Bases de Manresa després d'unes setmanes esgotadores d'exàmens. La fi de l'estat d'alarma els va venir com l'anell al dit. «El fet que no hi hagi horaris ens va molt bé perquè no hem de mirar el rellotge ni tampoc hem d'estar pendents que ens tanquin el bar», afirmava ahir a les 7 de la tarda Juliette Petit. Els carrers de Manresa van fer un pas important cap a la normalitat ahir en tenir els bars oberts fins a les 11 de la nit, i malgrat que les terrasses no estaven totalment plenes, els propietaris de bars i restaurants respiraven més tranquils.

En total eren vuit estudiants que, fent gala de la seva responsabilitat, es van distribuir en dues taules per xerrar i beure tranquil·lament cervesa i sangria. «Teníem moltes ganes de sortir», afegia Melissa Kaabeche. Ben a prop, al Frankfurt Cal Xavi, la terrassa estava animada i a l'hora que jugava el Baxi Manresa molts feien la cervesa mentre miraven el partit per la televisió, però els esdeveniments esportius solen atreure més clients a la terrassa.

«Hi ha gent i estem molt contents, tot i que també s'ha de reconèixer que, a l'hora del partit, abans de la pandèmia hi havia més gent», explicava el propietari de l'establiment, Xavier Pallarès. A partir d'avui podrà tenir els deu empleats treballant a ple rendiment i els dos que encara estaven amb un ERTO es podran reincorporar. «Avui [ahir per al lector] a la tarda ja tinc sis treballadors servint, el doble del que he tingut els darrers mesos», afegia. Tot i que encara s'han de fer moltes més passes per recuperar l'anhelada normalitat, el sector de la restauració pot funcionar amb tot l'engranatge en obrir fins a les 11 de la nit, en comptes de les 5 de la tarda, com en els darrers mesos de l'estat d'alarma.

Quatre amigues havien sortit del teatre també amb rostre de satisfacció en poder seure a la terrassa del Cal Xavi. «En sortir de veure l'obra volíem prendre alguna cosa. Així que hem begut la primera orxata de la temporada a la Xixonenca i després hem vingut cap a aquí, també a gaudir el primer dia que tenim més llibertat», deia Montse Segon, una de les amigues.

A la tarda i al vespre hi havia núvols a Manresa que no convidaven a passar tota l'estona en una terrassa, i al Passeig de Pere III, tot i que moltes de les cadires estaven ocupades, no hi havia clients atapeïts prenent una cervesa. Això sí, els propietaris i els que havien decidit prendre una cervesa estaven molt satisfets d'inaugurar el nou horari vespertí dels bars. «És clar, hi ha molt més moviment que quan estàvem tancats. La gent ha respost i ha vingut a seure una estona al Passeig. El fet que molts estiguem oberts ha arrossegat molts clients a aquí», destacava Eduard López, responsable de la cafeteria Lola's Factory. Un dels punts de la capital del Bages on hi havia més gent ahir al vespre era la plaça Major, amb els tres bars que hi ha treballant a ple rendiment. «Tota la tarda ha estat un anar i venir de clients. Estem satisfets», explicava Carles Pons, empleat de la Taverna 1913.

Satisfacció a Berga

Bars i restaurants que ahir al vespre estaven oberts a la capital berguedana també es mostraven contents. Al Bar del Pepe, al barri de Santa Eulàlia, respiraven més tranquils en veure que els clients podien allargar la conversa a la terrassa del bar sense haver de marxar ràpidament a les 5 de la tarda.

Les primeres hores sense estat d'alarma es van viure amb tranquil·litat al centre de Manresa. Aquest diari va constatar que entre les 12 i les 2 de la matinada, al Passeig Pere III i a la plaça Sant Domènec, hi havia grups d'amics i parelles passejant, però respectant les distàncies de seguretat i en cap cas eren grups grans. Efectius de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra van patrullar durant la matinada per vigilar que no hi haguessin concentracions grans a la ciutat i van alertar puntualment grups de més de sis joves que s'havien reunit al carrer passada la mitjanit. Tot i que no hi va haver problemes destacables, va ser un matinada en què es va veure més moviment que en els darrers mesos, ja que a partir de les 12 hi havia més vehicles circulant pels carrers.