El secretari general de Salut, Marc Ramentol, va anunciar ahir que aquesta setmana el Procicat aprovarà el pla sectorial de reobertura de l'oci nocturn. Un cop hi doni el vistiplau, el document quedarà en pausa fins que el Govern central aixequi el tancament sectorial decretat a l'agost amb l'aval de totes les comunitats autònomes. «És un pla que ja està madur», va celebrar Ramentol, que va lamentar que l'oci nocturn sigui l'únic sector que continua tancat per la covid-19. D'altra banda, el secretari de Salut va demanar considerar els joves com uns «aliats» en la represa de l'activitat nocturna i «no estigmatitzar-los» després de les aglomeracions que hi ha hagut aquest cap de setmana als carrers. «La majoria compleixen les mesures», va afirmar.

Ramentol va assegurar que la Generalitat fa temps que treballa en la reobertura de l'oci nocturn, i va precisar que s'ha seguit el mateix patró que en altres sectors econòmics, «sempre fent prevaldre les màximes garanties de seguretat i vetllant perquè el moment escollit sigui l'adequat». En el procés de reobertura, va afegir, un dels primers passos és l'aprovació del pla sectorial per part del Procicat, un pas que la Generalitat preveu fer aquesta mateixa setmana.

Un cop el document estigui aprovat, Ramentol va fer una crida a la calma, ja que encara no es podrà fer efectiva la reobertura. Abans d'aixecar persianes, va explicar, caldrà seguir avaluant l'evolució de la pandèmia sanitàriament, alhora que la Generalitat quedarà pendent de l'Estat espanyol, ja que el Govern central va aprovar a l'estiu un decret que impedeix l'activitat de l'oci nocturn a totes les comunitats autònomes.

Ramentol va dir que el Govern confia que aquest veto s'aixecarà «quan arribi el primer millor moment possible». «Segur que no serà molt lluny», va augurar, basant-se en el descens de la incidència de la pandèmia i en la cobertura que està assolint la campanya de vacunació. Aquests dos factors, afegits a l'arribada de la calor, van dur Ramentol a assegurar que l'arrencada de la temporada d'estiu «durà unes condicions millors» per avaluar la reobertura de l'oci nocturn. «Quan el camí ho permeti, obrirem», va afirmar, sense més precisió. Sí que va recalcar, però, que el dia que es permeti la reactivació del sector serà «amb la seguretat per a tots que després no sigui necessari fer marxa enrere». Ramentol va fer aquestes declaracions coincidint amb la presentació de l'assaig clínic amb què reobriran cinc pubs de Sitges la nit del 20 de maig.

D'altra banda, Ramentol va replicar les queixes dels empresaris que assenyalen el tancament del sector com a causant de les festes al carrer durant el darrer cap de setmana. El secretari de Salut va sortir en defensa de la gent jove, principal protagonista de les imatges que s'han viralitzat els darrers dies. Va assegurar que «la majoria» estaven complint les mesures de seguretat sanitària i va demanar no criminalitzar el jovent.

La Generalitat ha donat llum verda a la prova proposada per Sitges per reobrir l'oci nocturn. El Gremi d'Hostaleria i l'Associació de Bars Musicals del Carrer del Pecat aspiraven a fer l'assaig després de Setmana Santa. Amb tot, la logística sanitària ho ha endarrerit fins a la nit del 20 de maig. Tot i que la intenció era assimilar el màxim la prova a una nit real de festa en cap de setmana, per motius d'ordre públic s'ha optat per fer-la un dijous.