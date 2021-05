Restaurants de la Catalunya Central reobren el servei nocturn a mig gas

Al restaurant La Barana de Berga, els comensals d'una de les taules ahir celebraven un sopar d'aniversari. «Va ser la primera reserva que em van fer amb la reobertura del servei nocturn. Em van dir que dilluns celebraven un aniversari i, com que coincidia amb el final de l'estat d'alarma, els feia gràcia venir sopar a la vigília. Però crec que em va fer més gràcia a mi», explicava ahir la propietària del restaurant, Sílvia Culell.

A la capital berguedana eren pocs els restaurants que van fer sopars i a Manresa la reobertura també va ser a mig gas, però els propietaris constaten pels comentaris dels clients que hi ha ganes de sortir a menjar a les nits, i per aquest motiu esperen que el proper cap de setmana les taules estiguin més plenes.

El fet que la reobertura hagi coincidit en diumenge va fer que moltes de les persones que anhelen quedar amb amics en un restaurant a la nit hagin postposat les trobades per a aquest cap de setmana. «Esperem tenir reserves per als propers dies, però no crec que sigui una bestiesa perquè ja tenim experiència en la pandèmia i la gent és prudent. En tot cas, estem contents de tornar a un escenari que s'assembla més a la vida normal i que ens permet recuperar, de mica en mica, els bons hàbits», afegia la propietària de La Barana.

Encara a Berga, al Bar del Pepe a mitja tarda ja tenien gairebé totes els taules de l'interior reservades. Amb les restriccions actuals, només poden tenir a les taules de dins el 30% de la capacitat màxima i, per tant, ara poden haver-hi 22 persones. «A la terrassa no tenim aquesta limitació. En tot cas, els clients tenen ganes de venir a sopar i de cara el cap de setmana ja tenim força reserves fetes», explicava ahir la propietària del restaurant, Judit Muñoz. «Era bàsic per als negocis de la restauració tornar a obrir a les nits perquè, si no, no podem sobreviure», afegeix.

La reobertura permet als propietaris dels restaurants de la Catalunya Central respirar més tranquils i és que, malgrat rebre clients els darrers mesos, tots asseguraven que fer sopars és és fonamental per mantenir el negoci, a part del dinars del migdia. Amb els horaris que hi havia fins ara, el sector no podia aguantar molt més temps.

Ganes de sortir

A Manresa, el restaurant Cal Spagetti ahir rebia trucades per sopar ja en el primer dia sense estat d'alarma. «Els he hagut de dir que no perquè nosaltres mai no obrim els diumenges. A partir de la setmana que ve farem el servei nocturn divendres i dissabte, tot i que fins a les 11 de la nit perquè és el que estipula la normativa», explicava ahir Imma Puigdellívol, cambrera del restaurant.

El telèfon no parava de sonar i malgrat que abans de la pandèmia ja tancaven les nits de diumenge a dijous, hi havia clients que demanaven si podien anar a sopar dilluns o dimarts. «Hem constatat que hi ha moltes ganes de sortir al restaurant a a nit», afegeix.

Per la seva banda, Damià Giménez, propietari de diversos restaurants a la capital del Bages, va fer sopars només a El Celler, que va obrir fins a les 11 de la nit. «Com que és diumenge, la gent no ha tingut tantes ganes de sortir com si fos dissabte. A veure com aniran els propers dies, i depenent de com vagi decidiré si obrir els altres restaurants que tinc a Manresa», afegia. Per la seva banda, a la Taverna 1913, a la plaça Major, tenien totes les taules disponibles plenes. Altres restaurants consultats deien que faran sopars a partir d'aquest cap de setmana.