Sànchez veu «inaudit»que ERC aposti per un Govern en solitari i demana seguir negociant

El secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, ha assegurat aquest dilluns que veu "inaudit" que a 16 dies per la data límit perquè s'investeixi president de la Generalitat, el vicepresident Pere Aragonès faci un "gir de volant brusc" que posi en "risc" tota la negociació amb JxCat, en referència a l'aposta d'ERC per governar en solitari. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Sànchez ha lamentat que es "posi al límit" la voluntat negociadora i ha advertit que sense una "rectificació" la situació pot derivar a un "abisme" que porti a unes noves eleccions. Sànchez ha dit que no és "raonable" pretendre una investidura amb 33 diputats ni voler els vots de JxCat "de franc". Finalment, ha reclamat a ERC "generositat" per tancar un acord de Govern.