La Universitat de Lleida aparta un professor de Veterinària per comentaris masclistes

La Universitat de Lleida (UdL) ha obert un expedient i ha apartat de la docència de manera cautelar un professor de Veterinària a l'espera que hi hagi una resolució, segons ha confirmat la mateixa universitat i ha avançat el diari 'Segre'.

El docent està apartat des de fa dues setmanes després d'haver rebut queixes d'alumnes per haver fet comentaris masclistes. Aquest no és el primer cas en el qual la universitat obre expedient a un professor per comentaris impropis.

El 2019 va fer el mateix amb un professor d'Història de l'Art, que asseguraven que havia manifestat a classe comentari com que «les violacions s'haurien de consultar», així com altres expressions que «manifestar-se contra la violència de gènere no serveix de res» o que «els discapacitats no mereixen viure».