Brussel·les diu que el contracte amb AZ s'acaba quan lliuri els 300 milions de dosis

La Comissió Europea va assegurar ahir que el contracte signat amb la companyia farmacèutica AstraZeneca per la compra anticipada de 300 milions de dosis de la seva vacuna contra la covid no expirarà fins que la companyia hagi lliurat als estats membres tots els sèrums pactats. Brussel·les va aclarir així que l'acord amb el laboratori anglosuec no s'acaba al juny i que ha decidit acudir als tribunals per aconseguir que la companyia lliuri als països del bloc totes les dosis estipulades al contracte. «No hi ha res nou respecte a la situació del contracte amb AstraZeneca, no canvia res al juny», va dir el portaveu principal de l'Executiu comunitari, Eric Mamer. «Esperem que AstraZeneca subministri les dosis previstes en l'acord de compra. Això no implica un trimestre o un altre, sinó el contracte complet», va afegir.