L'Ajuntament de Cardona ha anunciat, en el darrer ple, l'aprovació de les bases de nous ajuts a comerços, establiments de serveis de proximitat i turístics i empreses artesanes del municipi per pal·liar els efectes de la pandèmia. Segons el govern s'intentarà «arribar als 20.000 euros i ajudar, d'aquesta manera, als sectors que han estat més perjudicats per la crisi sanitària». Amb l'aprovació d'aquests ajuts, en el darrer any Cardona haurà injectat 100.000 euros per reactivar l'activitat econòmica local i al sector serveis.