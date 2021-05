El diputat de la CUP Carles Riera ha avançat que la seva formació ha convocat ERC i Junts a les 12 hores d'avui dimecres al Parlament per intentar "desbloquejar" la situació actual. En una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio', Riera ha dit que faran una "proposta política" per acordar un "marc general".

La proposta es basarà en 4 punts: la urgència de donar resposta a la crisi; que el Tribunal Constitucional no limiti el Parlament a l'hora de legislar; treballar per un acord nacional per a l'autodeterminació; i consolidar un espai compartit per consensuar una estratègia independentista "de confrontació democràtica".

ERC ha confirmat aquest matí que assistirà a la reunió a tres amb CUP i Junts. Així ho ha informat Esquerra a través d'un breu comunicat aquest matí: "Sempre som a totes les taules. Hi anirem amb l'objectiu de poder implementar el més aviat possible l'acord que tenim signat i evitar unes eleccions que no vol ningú".

En aquesta línia, la portaveu, Marta Vilalta, ha respost via Twitter la diputada de la CUP Dolors Sabater -que es feia ressò de la convocatòria de la reunió-: "Tenim un acord amb la CUP des de fa més de 50 dies i el volem implementar el més aviat possible".

A les 11 d'aquest matí, JxCat ha confirmat la seva assistència a la reunió. Segons ha informat la formació, no participaran presencialment a la trobada perquè tres dels membres de l'equip negociador no poden: Jordi Sànchez és a la presó i no disposa de cap permís, la diputada al Congrés Míriam Nogueras és a Madrid i la portaveu de Junts, Elsa Artadi, està confinada per contacte amb un positiu de covid. Josep Rius també hi participarà telemàticament. En una entrevista a Catalunya Ràdio el diputat de la CUP Carles Riera ha fet pública la proposta de reunió a tres per intentar "desbloquejar" la situació actual.

Junts va transmetre ahir a la tarda a ERC que no cedirien els seus vots per investir el candidat republicà a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, si pretén liderar un Govern en solitari, segons han confirmat a aquest diari fonts d'Esquerra després de la reunió que els dos partits han mantingut al Parlament de manera telemàtica. El secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, s'havia compromès a principis del mes d'abril a investir Aragonès amb o sense coalició de govern.