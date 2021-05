Una nova reunió d'ERC i JxCat ha tornat a acabar sense acord i ha accentuat les diferències de les dues formacions. La trobada, que ha començat prop de les sis de la tarda, ha acabat a les vuit del vespre i ha estat telemàtica, ha tornat a evidenciar la manca d'acord entre els dos partits independentistes, que s'han enrocat en les seves posicions. Segons fonts republicanes presents a la reunió, Junts els ha dit que no facilitarà la investidura de Pere Aragonès per a un govern en minoria. Per la seva banda, JxCat ha emès un comunicat on insisteix en la necessitat d'un govern de coalició i ha demanat que es reprengui les converses.

Segons fonts d'ERC, Junts els ha avisat que amb l'acord actual -un executiu d'ERC en minoria amb el suport extern de CUP i comuns- no els cediran cap vot per a la investidura d'Aragonès, tampoc els quatre vots que els faltarien per a una investidura en segona ronda, com va plantejar Jordi Sànchez durant la seva intervenció al Congrés Nacional de Junts.

Les mateixes fonts apunten que amb aquesta negativa "s'està decidint anar a eleccions". Tot i això, afirmen que seguiran mantenint contactes amb comuns i la CUP per a un acord perquè, asseguren, és la seva obligació.

Per la seva banda, Junts ha instat els republicans a reprendre les converses per formar un govern de coalició "amb l'objectiu d'implementar el mandat electoral que es desprèn del 52% de vots independentistes". "La millor manera d'evitar les eleccions és recuperar les negociacions per fer un acord de legislatura", diuen al comunicat.

Des d'ERC, però, desconfien de les propostes de Junts, ja que consideren que la formació ja ha trencat la seva paraula negant-los ara els vots per a un govern en minoria i, per tant, creuen que els termes de l'acord al qual s'arribi podrien tornar a variar amb el temps.

Aquesta ha estat la primera reunió entre republicans i Junts des que el líder d'ERC, Pere Aragonès, va anunciar que treballaria per a un govern monocolor d'ERC i va descartar acordar una coalició amb JxCat, almenys abans de la seva investidura.

La trobada s'ha produït just després d'una nova trobada entre ERC i comuns al Parlament. Les dues formacions ja es van reunir dilluns i van fixar cinc eixos -transició ecològica, salut, economia, feminisme i diàleg- per a començar a concretar els punts programàtics d'un possible acord d'investidura.