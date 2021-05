El grup de 50 a 59 anys rebrà la vacuna monodosi de Janssen

El grup de persones de 50 a 59 anys podrà rebre també la vacuna monodosi de Janssen, segons ha acordat aquest dimarts la Comissió de Salut Pública. El Ministeri de Sanitat ha informat que en el marc de la reunió s'ha acordat, a més, avançar en l'estratègia de vacunació davant la covid-19 incorporant-hi nous col·lectius vulnerables com els de grans dependents de difícil accessibilitat (personas amb autisme profund, discapacitat intel·lectual o malaltia mental severa), acabant la vacunació del grup de 60 anys en amunt i continuant amb el grup de 50 a 59 anys. A les vacunes disponibles per a tots aquests grups s'afegirà la de Janssen, segons ha indicat la mateixa font.

Sanitat també informa que la vacuna de Janssen, pel fet de ser monodosi, seria recomanable per a persones difícils de captar per a la vacunació, cooperants que es desplacin en missió a països d'alt risc i persones que per raó de la seva activitat no seran a Espanya en la data de la segona dosi.