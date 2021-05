Illa descarta una abstenció del PSC per facilitar la investidura d'Aragonès i evitar eleccions: «No passarà»

El candidat del PSC, Salvador Illa, descarta una abstenció dels diputats del PSC per facilitar la investidura de Pere Aragonès (ERC) i evitar així una repetició de les eleccions. «No passarà», ha afirmat contundentment en una entrevista a TV1. «Com hem de facilitar un govern quan hem guanyat les eleccions? I a més un govern que segueix proclamant la independència com a objectiu de la seva acció?», ha preguntat. Illa reivindica que com a guanyador de les eleccions del 14-F li toca liderar una majoria d'esquerres. «Jo crec que penedir-se d'haver guanyat les eleccions no és convenient en democràcia. Jo vaig guanyar i em toca a mi articular una majoria d'esquerres», ha insistit.