Macrooperació contra una xarxa que falsificava carnets de conduir

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional estan realitzant aquest dimarts des de primera hora del matí una macrooperació per desarticular un grup que es dedicava a falsificar permisos de conduir i que operava arreu de l'estat espanyol. El grup va muntar un entramat per proveir carnets falsos a partir de la base de dades de la Direcció General de Trànsit (DGT) i el vincle seria un informàtic que treballava per a aquest organisme, segons ha pogut saber l'ACN de fonts properes a la investigació. S'haurien falsificat més d'un miler de carnets. Hi ha previstes una quinzena d'entrades i escorcolls per ordre del jutjat d'instrucció número 1 de Girona amb epicentre a Sant Feliu de Guíxols.

Bona part dels registres s'està fent a les comarques de Girona o localitats properes, com Vic. La causa està oberta per delictes de suborn i falsificació de document públic.

Segons informa Mossos d'Esquadra, l'organització operava arreu de l'Estat Espanyol per expedir permisos de conduir i documentació relacionada. L'operatiu és dirigit per la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Mossos d'Esquadra juntament amb Policia Nacional i hi treballen efectius de tots els serveis policials.