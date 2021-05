Una anomalia detectada al tren d'Ouigo que circulava entre Barcelona i Madrid passades les 10.40 hores d'ahir va suposar un retard de més de 90 minuts en aquest servei, un dia després que la nova operadora estrenés la competència amb Renfe.

Segons van explicar fonts de l'empresa, el maquinista va detectar una anomalia que limitava la velocitat del tren i, encara que no afectava la seguretat dels viatgers, es va decidir tornar a l'estació de Sants i agafar un tren de reemplaçament. Tant els passatgers a bord com els que esperaven a l'estació de Saragossa per embarcar cap a Madrid van ser notificats immediatament de la situació a través de correu electrònic i WhatsApp per part de la companyia.

A tots els viatgers afectats se'ls oferirà un 200% del preu del seu bitllet, és a dir, la devolució de l'import que van pagar més una compensació del 100%, com si s'hagués produït una cancel·lació i no sols una avaria, que donaria dret a una devolució menor.

Ouigo, que va lamentar els inconvenients que això hagi pogut ocasionar sobre els viatgers, va fer una recerca tècnica sobre aquest tema per a aclarir l'origen i està en contacte permanent amb Adif. No obstant això, el gestor de la infraestructura va informar a primera hora del matí de retards mitjans de 20 minuts en aquesta mateixa línia, en la qual Renfe també va registrar incidències de fins a 35 minuts de demora.