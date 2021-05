Després de l'ensopegada (rectificació inclosa) que va protagonitzar aquest dilluns el ministre de Justícia, Juan Carlos Camp, el Govern va tornar ahir al seu missatge anterior. No hi haurà nou estat d'alarma ni un nou equipament legal. El president, Pedro Sánchez, va tornar a insistir ahir que no hi ha marxa enrere en la seva decisió: «L'estat d'alarma és el passat i cal mirar al futur, i es diu vacunació, vacunació i vacunació».

El cap de l'executiu ja va descartar reformes legals dilluns des d'Atenes, després de participar en un fòrum econòmic amb el primer ministre grec, Kyriakos Mitsotakis. I aquest dimarts es va atenir a aquest guió en una breu trobada amb la premsa després de rebre a La Moncloa el president argentí, Alberto Fernández. El Govern s'havia mostrat molt ferm en les últimes setmanes respecte que no impulsaria canvis legislatius, com li reclamen el PP i part dels seus socis, però Campo, en una tribuna a «El País», es va mostrar obert a estudiar modificacions si de les resolucions del Tribunal Suprem, on les comunitats autònomes poden acudir si veuen tombades les seves restriccions davant la covid pels seus respectius tribunals superiors de justícia, com ja de fet ha passat a les Canàries i, ahir mateix, a Navarra. Però el mateix dilluns el ministre va anar reculant i qui va intentar concloure el debat definitivament des de la capital hel·lena va ser Sánchez.

Aquest dimarts, tres quarts del mateix. El president va llançar des de La Moncloa dos missatges. Un, va reclamar «coherència» a l'oposició: «No pot ser que trobi a faltar l'estat d'alarma i quan el vaig proposar fa sis mesos hi votés en contra». Dos, va seguir, «seguretat jurídica», perquè «una llei ordinària no pot substituir la Constitució, és de primer de Dret». És a dir, que una nova norma, una llei de pandèmies, com vol el PP, no pot reemplaçar l'especial protecció que gaudeixen els drets fonamentals a la Constitució.