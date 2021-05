Francisco Nicolás Gómez Iglesias, més conegut com el Petit Nicolás, va assegurar ahir davant el tribunal que el jutja que quan va viatjar a Ribadeo (Lugo) per reunir-se amb l'empresari Jorge Cosmen volia sentir-se «poderós», però no pretenia que cregués que era una «autoritat». Gómez Iglesias va declarar ahir a l'Audiència Provincial de Madrid acusat de fer-se passar per un enllaç entre la Vicepresidència del Govern i la Casa Reial per organitzar aquesta trobada amb el president d'Alsa el 2014. Està acusat de delictes d'usurpació de funcions públiques, falsedat en document oficial i suborn passiu.