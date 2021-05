La violència a Jerusalem s'estén fins a la Franja de Gaza

Jerusalem viu un moment de gran tensió, i les flames s'estenen des de la Ciutat Santa fins a la resta del territori en l'escalada de violència més alarmant en els últims anys. Després de l'augment dels enfrontaments entre palestins i agents de policia israelians durant la jornada, es va registrar un incendi a l'Esplanada de les Mesquites. Des de Gaza, Hamas va llançar 6 coets cap a la Ciutat Santa en «resposta a l'agressió de l'enemic a la ciutat sagrada». Allà un atac israelià va causar la mort de nou persones, entre les quals hi havia tres nens, segons el Ministeri de Salut palestí a Gaza. L'Exèrcit va desallotjar el parlament israelià mentre els residents denunciaven haver escoltat explosions.

Als carrers de Jerusalem la policia va dispersar els grups de sionistes que celebraven el 54ª aniversari de la presa de la ciutat. Van sonar les sirenes anti-míssils a la Ciutat Santa per primera vegada des del 2014. «Aquest és un missatge que l'enemic ha d'entendre bé», va advertir Abu Obeida, portaveu de l'ala militar de Hamas. La facció palestina va amenaçar amb més atacs si Israel torna a envair l'Esplanada de les Mesquites o desallotja les famílies palestines de Sheik Jarrah, a Jerusalem Est.

Centenars de palestins van resultar ferits en nous enfrontaments amb la policia israeliana a l'Esplanada de les Mesquites de Jerusalem Est, segons la Mitja Lluna Roja palestina. Set d'ells estan greus. Després d'un cap de setmana de violència, els palestins van començar eld ia amb granades paralitzants a l'interior de la mesquita d'Al-Aqsa, un dels llocs més sagrats de l'Islam. Les imatges de runes i sabates abandonades entre el fum van ser el retrat de la profanació en ple mes sagrat del Ramadà. A més, aquesta data significativa per als musulmans palestins coincideix amb una altra per als israelians. El 1967 Israel va ocupar Jerusalem. La tradicional marxa de les banderes va ser cancel·lada pels organitzadors minuts abans de l'inici. Però els jueus ultranacionalistes ja es trobaven als carrers. Amb la intenció d'evitar una confrontació directa, les autoritats van canviar la ruta planificada per esquivar el Barri Musulmà en el seu camí cap al Mur de les Lamentacions, el lloc més sagrat del judaisme.

Ahir estava prevista una reunió de Consell de Seguretat de l'ONU a petició de Tunísia. Aquest Ramadà s'ha vist tacat per les creixents tensions entre els palestins i les tropes israelianes a la Ciutat Vella durant les últimes setmanes. Gairebé cada nit hi ha hagut enfrontaments, però sobretot s'han intensificat arran del desallotjament de famílies palestines del barri de Sheikh Jarrah.