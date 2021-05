Acord «de mínims» entre ERC, JxCat i CUP per «desencallar l'inici de la legislatura»

Acord "de mínims" d'ERC, JxCat i CUP per "desencallar l'inici de la legislatura" i crear un espai sobre l'estratègia "més enllà de la governabilitat". Així ho han traslladat en un comunicat conjunt després de la reunió d'aquest dimecres al migdia als despatxos de la CUP al Parlament. L'entesa consta de quatre punts, on en el quart ERC, Junts i CUP subratllen: "Assolir un espai pel debat de l'estratègia independentista més enllà del marc de la governabilitat". El document és pràcticament el mateix que el que proposava la CUP aquest matí, tot i que aleshores els anticapitalistes apostaven per "situar el debat de l'estratègia independentista fora del marc del pacte de govern". Al final s'ha optat per la fórmula de "més enllà".

El comunicat conjunt, titulat 'Compromís per un Acord Nacional per l'Autodeterminació', consta de 4 punts i un preàmbul que subratlla que "els resultats electorals del 14 de febrer brinden a l'independentisme la possibilitat d'obrir un nou cicle per l'alliberament nacional del país". I afegeix: "Per això els partits independentistes ens comprometem als següents punts de mínims com a base per a desencallar l'inici d'aquesta legislatura".

En el primer punt, ERC, Junts i CUP aposten per "donar una resposta a la crisi social i econòmica que viu el país". En segon lloc, subratllen la necessitat de "construir un mur de defensa dels drets fonamentals i bàsics que tenen un ampli suport per part de la societat catalana i que no hi caben en el marc de l'Estat".

En tercer lloc, defensen que cal "prendre la iniciativa i convocar una primera reunió de treball per construir un gran Acord Nacional per l'Autodeterminació que vagi més enllà de partits polítics i que agrupi l'àmplia majoria social del país favorable a la solució democràtica que viu el país. Amb el compromís inequívoc que des del diàleg i l'embat democràtic a l'Estat es pugui assolir l'exercici de l'autodeterminació i l'amnistia durant la propera legislatura".

El quart i darrer punt és on els tres partits es conjuren per "assolir un espai pel debat de l'estratègia independentista més enllà del marc de la governabilitat".

Si es compara amb la proposta inicial de la CUP, els punts 1 i 2 son exactament iguals. El tercer punt també s'assumeix íntegre, i s'hi afegeix la part del "compromís inequívoc" que abraça el diàleg i l'embat amb l'Estat per assolir l'autodeterminació i l'amnistia aquesta legislatura.

És el quart punt el que aporta una diferència més notable. La proposta dels anticapitalistes subratllava que el debat de l'estratègia independentista s'ha de "situar fora de marc del pacte de govern". Al comunicat conjunt, ERC, Junts i CUP opten finalment per "assolir un espai pel debat de l'estratègia independentista més enllà del marc de la governabilitat".

En sortir de la reunió -de gairebé dues hores de durada als despatxos de la CUP al Parlament-, els representants dels partits no han volgut fer cap valoració i s'han remès al comunicat. No queda aclarit, per exemple, si ERC s'obre ara a un Govern de coalició o si manté que només contempla governar en solitari en l'inici de la legislatura.