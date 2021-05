Brussel·les apressa els governs a reforçar els controls fronters amb l'Índia per la variant per "limitar la propagació de la variant". La Unió Europea fa més d'un any que restringeix els viatges no essencials des del país asiàtic, però ara reclama quarantenes "estrictes" per a totes les persones que entrin al bloc europeu. També demana "limitar les excepcions" que permeten viatjar des de l'Índia. Tots els ciutadans europeus i amb residència a la UE, així com els seus familiars, continuaran tenint les portes obertes, però s'haurien de sotmetre a estrictes mesures de seguretat sanitària, ha demanat la Comissió Europea aquest dimecres.