Primera sessió de control al Congrés després del triomf del PP en les eleccions madrilenyes. Pablo Casado, que aquests dies anuncia l'arribada d'un «nou cicle» que acabarà, diu, amb la seva arribada a la Moncloa en les pròximes eleccions generals, ha tret pit de la victòria en aquests comicis i, sobretot, del pèssim resultat del PSOE: «Fins i tot els ha superat el partit d'Íñigo Errejón». «I això que ha fet trampes amb el CIS, el 'BOE', les amenaces i ha amagat la pujada d'impostos», ha etzibat el líder del PP a Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez a Casado: “se le está poniendo cara de Albert Rivera"



Casado: “señor Sánchez, se le está poniendo cara de Zapatero” pic.twitter.com/r0boC9TVMv — Toni Cantó (@Tonicanto1) 12 de mayo de 2021

El cap de l'Executiu ha demanat a Casado que contribueixi a l'«estabilitat política» i li ha aconsellat que no sigui tan optimista: «Se li està posant cara d'Albert Rivera». Una ocurrència que ha sigut resposta pel cap de l'oposició amb una altra: «Se li està posant cara de Zapatero». «Em demana estabilitat política i ha presentat tres mocions de censura», ha respost, amb referència a les que els socialistes van registrar a l'Ajuntament i la Regió de Múrcia i Castella i Lleó. «Vostè vol seguir en el poder al preu que sigui», li ha deixat anar, abans de mostrar la seva incomprensió davant la decisió del govern central de no fer una reforma legal per donar més eines a les comunitats autònomes per lluitar contra la covid-19.