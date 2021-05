Les comarques centrals, en risc molt alt tret del Berguedà

Totes les comarques de la Catalunya central tenen risc de rebrot molt alt, i a més a més se situen a la part alta del mapa comarcal de Catalunya pel que fa a incidència de la covid. El Solsonès ocupa la segona posició -per darrere de la Garrotxa-, el Bages és la quarta, el Moianès la cinquena i la Cerdanya la sisena. Només surt de la llista negra el Berguedà, amb risc alt. Bages, Anoia i Moianès han quedat envoltades per comarques que tenen un risc alt, però que se situen per sota del molt alt.

Al conjunt de Catalunya el risc de rebrot era ahir, segons les darreres dades de Salut, de 201 punts, i les comarques centrals superen amb escreix aquesta mitjana catalana. També a Catalunya la velocitat de contagi , l'anomenada Rt, era de 0,85.

Baixa la pressió al Solsonès

El Solsonès, amb 654 punts de risc de rebrot és la que el té més alt del conjunt de les comarques centrals, tot i que les últimes setmanes s'ha alleugerit la pressió. Aquesta tendència ha fet que millori, també, la velocitat de contagi, que és fins i tot més baixa que la mitjana catalana: 0,84. Són dades que van de l'1 al 7 de maig. La setmana abans, del 24 al 30 d'abril, el risc de rebrot al Solsonès era de 1.728. Llavors es van detectar 70 casos que, aquesta última setmana, han baixat a la meitat.

Al Bages el risc de rebrot és de 436, i la velocitat de contagi d'1,02. Ha millorat lleugerament, però tot i així la primera setmana de maig es van detectar 353 casos. A Manresa el risc de rebrot és de 330 punts i l'Rt de 0,76.

Dades per àrees bàsiques

A la comarca del Bages, les Àrees Bàsiques de Salut de Sant Vicenç de Castellet, les de Navarcles-Sant Fruitós de Bages i la de Sant Joan de Vilatorrada, a més a més de la d'Artés, són les que han detectat més positius per covid les dues últimes setmanes. A Sant Vicenç s'ha passat de 59 casos a 69 fins ahir; a Navarcles-Sant Fruitós, de 34 a 46; i a Sant Joan de Vilatorrada, de 24 45. A Artés la variació de la setmana passada a aquesta ha sigut de més del 100%. De 9 casos s'ha passat, fins ahir, a 19. A Manresa ha baixat la incidència a tots els centres d'atenció primària tret del de les Bases.

A la comarca del Moianès el risc de rebrot és de 400 punts i l'Rt d'1,10; a la Cerdanya de 353 amb una Rt de 1,31; i a l'Anoia de 268 i una Rt, de 0,78. El Berguedà se salva de la crema tot i que la incidència és alta: ha passat de 392 a 218 punts de risc de rebrot i una velocitat de contagi de 0,77.