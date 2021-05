La covid remunta amb 87 ingressats, la xifra més alta en tres mesos

La covid no dona treva. 87 persones estaven ingressades ahir als hospitals de Manresa a causa del coronavirus, la xifra més alta dels darrers tres mesos. 81 a Sant Joan de Déu, i 6 a l'Hospital de Sant Andreu. No hi havia xifres d'aquesta magnitud des del passat febrer.

A mitjans d'aquest mes de febrer, quan ja es començava a parlar d'una quarta onada, es va arribar gairebé al centenar entre els dos centres sanitaris. A Sant Joan de Déu no superaven els vuitanta ingressats, també, des de principis de febrer. L'última setmana hi ha hagut 6 traspassos per la malaltia. La situació al territori no és bona (veure pàgina 3).

Increment de casos

Des de finals de l'any passat fins a mitjans de febrer la covid va experimentar un increment de casos, sobretot el gener, que es va traduir en més hospitalitzacions per atendre els malalts més greus i els crítics. A aquests caldria sumar-hi els que passen la malaltia a casa amb el seguiment d'Atenció Primària.

A partir de mitjans de gener la corba va començar a baixar i les xifres es van estabilitzar tot i que la incidència de la malaltia va continuar sent important. El gener els pacients ingressats a l'Hospital de Sant Joan de Déu van superar, durant gairebé tot el més, el centenar, i sumats als de Sant Andreu en van arribar a tenir 152 a mitjans d'aquest mes. A partir d'aleshores i sobretot a finals de febrer, va començar el descens. Fins arribar al març, quan la tendència, a poc a poc, es va invertir. Sant Joan de Déu de Manresa no tenia 81 persones ingressades des del 2 de febrer, quan n'hi havia 94.

Estabilitat a Sant Andreu

A l'Hospital de Sant Andreu, en canvi, la tendència ha sigut la contrària. Cal tenir en compte en aquest cas que els pacients que atén provenen majoritàriament de residències i és gent gran, bona part de la qual ha estat ja vacunada. Ahir hi havia 6 persones ingressades a causa de la malaltia, xifra que es manté estable amb poques variacions des de principis del passat mes de març. La corba a la baixa va començar a mitjans de novembre, quan va arribar a tenir 77 ingressats. La setmana passada hi havia a Sant Andreu 6 persones ingressades. A partir d'aquí en va ingressar una més i una altra va rebre l'alta.

2.560 altes

A Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia han donat l'última setmana 47 altes, i la xifra total des de l'inici de la pandèmia fa més d'un any ja s'eleva a 2.401 persones. Sumades a les 159 de Sant Andreu fan un total de 2.560.

L'última setmana cal lamentar la mort de sis persones a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Arriba a les 306 des que va començar l'emergència sanitària. A Sant Andreu no n'hi ha hagut cap. Entre els dos hospitals de Manresa sumen 435 decessos a causa de la covid.

A L'UCI de Sant Joan de Déu hi havia ahir 13 persones ingressades per covid. Fa dues setmanes eren 19.