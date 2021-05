El Departament de Salut reprèn avui el cribratge amb automostra a Solsona

Després d'una reunió mantinguda aquest dilluns, el Departament de Salut ha decidit reprendre el cribratge massiu amb automostra nasal al Solsonès aquesta mateixa setmana, enlloc de fer-ho la vinent, tal com s'havia anunciat els últims dies. A més, amb motiu de la petició formulada per diversos ciutadans, s'ha habilitat un dia de recollida i tornada del kit d'automostra, que serà els dimecres de quatre a set, a partir d'avui mateix, i es mantindrà els dilluns i divendres al migdia, de dos quarts de dotze a tres.

La participació dels solsonins a la primera setmana de cribratge massiu va ser molt elevada, amb 234 persones en només dos dies. Aquest tipus de cribratge s'adreça a la població de menys de 70 anys (i preferiblement de més de 18) asimptomàtica, que no hagi passat la covid-19 els darrers tres mesos i no hagi completat el procés de vacunació. Per recollir el material o per realitzar-se les proves, la població s'ha d'adreçar a la zona d'Urgències del Centre Sanitari del Solsonès.