Els enfrontaments entre Israel i Palestina s'intensifiquen i l'enviat de l'ONU ja tem «una guerra a gran escala»

Els enfrontaments entre Israel i Palestina s'han intensificat aquest dimecres causant la mort d'almenys 40 persones. "Està escalant cap a una guerra a gran escala", ha avisat l'enviat especial de l'ONU per al procés de pau a Orient Pròxim, Tor Wennesland. En el que suposa la pitjor escalada de violència des del 2014, Hamas ha llençat aquesta matinada un centenar de coets a Tel-Aviv, Beersheba i Lod, mentre que l'exèrcit d'Israel ha perpetrat un centenar d'atacs aeris a Gaza. Els bombardejos han deixat almenys 35 morts a Gaza, entre ells nou nens, i els coets de Hamas cinc morts a Israel.

Aquesta escalada en el conflicte deriva de les protestes dels palestins a Jerusalem contra el desnonament de diverses famílies a l'est de la ciutat per donar-les a colons israelians. També per la presència de la policia israeliana prop de l'esplanada de les Mesquites, lloc de culte per als musulmans que en aquests moments celebren el Ramadà.

Després de setmanes de xocs amb la policia i centenars de ferits, Hamas va llançar dilluns 200 coets a la ciutat sagrada provocant sis ferits entre els civils. Com a represàlia, l'exèrcit israelià va atacar dilluns a la nit la franja de Gaza.

Wennesland ha demanat a les dues parts que aturin la violència. "El cost de la guerra a Gaza és devastador i el paga la població". L'enviat especial informarà aquest dimecres al Consell de Seguretat de l'ONU sobre l'evolució del conflicte.