Estudiants bloquegen els accessos a la UAB i impedeixen les classes presencials

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) està sense classes presencials per la vaga estudiantil de 24 hores convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), que ha bloquejat els accessos al campus per carretera amb contenidors, així com els de l'estació dels Ferrocarrils de la Generalitat.

El SEPC ha convocat la jornada de vaga entre els estudiants de la UAB com a preàmbul a l'atur estudiantil previst demà en totes les universitats públiques catalanes per exigir als rectors el seu «compromís» per «revertir l'emergència de les universitats».

La portaveu de SEPC a la UAB, Cristina Cambó, ha informat a Efe que uns 150 estudiants han passat la nit al campus de la UAB per preparar el dispositiu i que les 06.45 d'aquest matí han començat a bloquejar els accessos.

Els professors han pogut accedir al campus però «els estudiants que ho han intentat han marxat després de l'acció dels piquets informatius», ha afegit la portaveu.



Pràctiques remunerades

Segons Cristina Cambó, les classes presencials estan totalment suspeses i l'activitat de pràctiques s'ha canviat de data a causa de la convocatòria de vaga, excepte a la facultat de Ciències, on «és possible que alguns estudiants intentin accedir durant el matí per realitzar les pràctiques», per la qual cosa «hem reforçat l'acció dels piquets informatius».

Els estudiants exigeixen el compromís dels rectors amb la carta 'Compromís contra la Crisi Educativa' en la qual, entre altres coses, demanen l'equiparació dels preus de graus i de màster i la remuneració obligatòria de les pràctiques, establint el salari mínim interprofessional com a mínim acceptable.

A més, un pla de xoc per preservar el català en el sistema universitari «garantint la totalitat de la docència en català durant 3 anys» i que durant 3 anys es creï un protocol feminista únic per a totes les universitats i augmenti la presència femenina en els plans docents.

Així mateix, demanen que els rectors donin suport públicament a «l'absolució de tots els encausats per defensar la universitat pública».