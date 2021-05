L'Audiència creu que els caps policials no van ordenar càrregues l'1-O

L'Audiència de Barcelona ha descartat investigar a alts comandaments de la Policia Nacional per les càrregues del 1-O, en entendre que «no hi ha cap indici» de l'existència d'una instrucció concreta que ordenés actuar «amb contundència» contra els votants del referèndum unilateral, ni tampoc de «usar major violència que la imprescindible» per a impedir la consulta, ni que plasmés «un modus operandi que respongués a aquest patró». Així ho sosté la Secció Tercera, que desestima el recurs de les acusacions contra la decisió del Jutjat d'Instrucció número 7 de Barcelona de no citar com imputats comandaments policials.

Les acusacions, entre elles la Generalitat, van sol·licitar la citació com imputats del cap superior de la Policia Nacional a Catalunya durant la consulta, el cap de la Brigada Provincial d'Informació, el comissari de la Unitat Central de la comissaria General d'Informació del cos, i el Cap de les Unitats d'Intervenció de la Policia. El jutge instructor va rebutjar, l'1 d'abril de 2020, la pràctica d'aquests interrogatoris i ara l'Audiència ratifica la seva resolució. El tribunal considera que no hi ha indicis de criminalitat en no haver trobat «cap dada que permeti afirmar, ni tan sols indicis, l'existència d'un operatiu policial dissenyat expressament per a impedir l'exercici de drets, més enllà del fet de votar que constituïa l'objecte del mandat judicial, ni per imputar lesions causades als ciutadans als comandaments superiors».