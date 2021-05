Masquefa aprova dues línies de subvencions adreçades a comerços i serveis

L'Ajuntament de Masquefa impulsarà per al segon trimestre de l'any dues noves línies de subvenció per mirar de reactivar el teixit comercial i de serveis afectat per la pandèmia. Les bases estaran exposades fins al 2 de juny , i després caldrà fer l'aprovació definitiva i s'obrirà el termini per presentar sol·licituds.

Els ajuts es divideixen en dos blocs. D'una banda, s'adrecen a les activitats de bar, restaurant, gimnàs, i escola de dansa amb establiment físic. L'altre bloc inclou activitats comercials o de serveis amb establiment físic a peu de carrer de menys de 400 m2 de sala de venda que es refereixi a loteries, copisteries i arts gràfiques, centres de fisioteràpia, clíniques dentals, serveis de podologia, immobiliàries, salons d'estètica i bellesa sense serveis de perruqueria, telefonia i Internet, roba, drogueries i ferreteries, floristeries, autoescoles, sabateries, multipreus, establiments de tatuatges, merceries, escoles d'idiomes, i comerços de llaminadures.

Els establiments d'aquest segon paquet rebran un ajut de 350 euros, i els de l'altre bloc, entre 350 i 600 segons si ja han rebut o no ajuts de la Generalitat anteriorment.