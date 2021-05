Moncloa avisa que la manca de Govern podria «endarrerir» el diàleg

La portaveu del Govern espanyol, María Jesús Montero, va reclamar a les formacions catalanes que es posin d'acord per formar un Govern «tan aviat com sigui possible» després de mesos de contactes «estèrils i inútils» que no ho han fet possible, i va advertir que la manca de Govern provoca un «endarreriment del full de ruta» per «normalitzar la situació a Catalunya».

Des de la taula del Consell de Ministres, Montero va assegurar que per al seu executiu aquesta és una qüestió «prioritària» perquè l'absència de Govern «dificulta» el funcionament normal d'una «regió tan important en aportació al creixement econòmic i de valor afegit al conjunt d'Espanya».

«Evidentment s'està produint un endarreriment sobre el full de ruta previst per normalitzar la situació i el conflicte a Catalunya, i creiem que la situació d'interinitat no aporta res als ciutadans d'aquesta comunitat ni en termes sanitaris, ni econòmics, ni en una millor relació amb el conjunt d'Espanya després dels esdeveniments viscuts als últims anys», va dir la ministra portaveu.

Montero va evitar criticar nominalment els partits independentistes, però va lamentar que «tot aquest temps des de les eleccions que s'ha utilitzat per formar Govern ha estat un temps perdut i estèril», i va «insistir» que cal buscar una fórmula on «no calgui tornar a preguntar als ciutadans». «Entendrà que tinc la meva opinió sobre com i de quina manera s'ha plantejat la crítica als partits, però deixo aquesta reflexió per al PSC, que va guanyar les eleccions a aquest territori», i també per a la resta de formacions polítiques que componen el Govern.

En paral·lel, ERC va reprendre ahir les negociacions amb Junts, malgrat que els republicans van assegurar que només per negociar els vots a la investidura del candidat republicà a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès. En aquest sentit, van descartar novament tornar a reobrir les converses sobre un possible Govern de coalició. Fonts d'ERC van assegurar que hi havia voluntat de fer un Govern amb Junts després de més de 80 dies sense arribar a un acord. Consideren que ja han donat prou marge per explorar la coalició amb el partit de Carles Puigdemont i que no hi ha temps per tornar a reobrir aquesta negociació, de manera que tan sols contemplen l'opció d'aconseguir els seus vots per investir Aragonès i formar un govern en solitari o tornar a anar a eleccions -la data límit és el 26 de maig.

Prèviament també es van veure amb els comuns. Precisament, el president d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, va afirmar que l'acord d'investidura amb ERC està «a prop» i es podria tancar «perfectament» aquesta setmana. «Per nosaltres no serà», va dir ahir al matí en una entrevista a La 2 i Ràdio 4. Asens va apostar perquè els comuns entrin al Govern per evitar que JxCat «governi per la porta del darrere» però va afirmar que negocien «sense línies vermelles». «El que és important és posar-se d'acord amb el programa d'investidura, la resta és secundari», va assegurar.

Asens va opinar que l'aposta d'ERC per governar en solitari i deixar la negociació amb JxCat és «sincera» i ho va veure una «finestra d'oportunitat». «Hem de ser discrets però ràpids», va dir. El diputat dels comuns va defensar que cal que «ERC s'emancipi de JxCat».

El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, va rebatre ahir les crítiques de JxCat per la deriva de les negociacions d'investidura i ha recordat que «els resultats electorals són els que són» i «ERC no és la serventa de ningú, ni se la domestica ni se la tutela». Rufián va comparèixer a la sala de premsa del Congrés advertint que «hi ha molta gent molt nerviosa» que «parla d'ERC potser massa». «ERC té 90 anys d'història, un president afusellat pel feixisme i un president empresonat per defensar la independència de Catalunya», va dir, i alhora «fa 80 anys que ja demanava jornada laboral de 8 hores». «No acceptem la divisió tramposa entre una lluita i una altra» reivindicació, però «interpretar això com que oblida els seus objectius denota que qui ho diu no entén absolutament res».

Per la seva banda, el líder parlamentari del PSC, Salvador Illa, va descartar facilitar la investidura del candidat de Pere Aragonès, ja que considera que correspon al PSC articular una majoria d'esquerres en tant que va ser l'opció més votada en les eleccions del passat 14 de febrer. En una entrevista a RTVE, l'exministre va insistir que «no és possible» articular aquesta majoria d'esquerres al marge del PSC i va defensar que el seu partit hauria de liderar un eventual bloc progressista, ja que -va recordar- la seva candidatura va avançar en 50.000 vots la de Aragonès.