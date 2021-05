Les residències demanen al Govern «més agilitat» per impulsar el sector

L'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) defensa que les residències i els centres de dia per a gent gran podrien cobrir el 85% de les places en llista d'espera que hi ha a Catalunya. L'entitat recorda que unes 17.500 persones grans o amb dependència es troben en aquesta situació i assegura que són unes dades que contrasten amb la disponibilitat que pot oferir el sector, 15.200 places, que podrien «capgirar una situació injusta que afecta milers de persones i les seves famílies».

Segons l'ACRA, en aquests moments, el temps de mitjana d'espera per accedir a una plaça d'una residència és de 436 dies, la més alta de tot l'estat espanyol. La presidenta d'ACRA i directora general de L'Onada Serveis, amb centres residencials al Bages i al Berguedà, Cinta Pascual, diu que «cal més agilitat i ser més flexibles». Apunta també que aquesta situació és «especialment greu als centres de dia», on 6 de cada 10 equipaments estan tancats.

«Hi ha moltes famílies que fa mesos que s'esperen i que necessiten portar els seus familiars a algun centre on se'ls pugui atendre correctament», afegeix Pascual. Segons dades del darrer baròmetre de l'entitat, la desocupació a les residències és del 20%, una situació que «dificulta la sostenibilitat» d'unes empreses i entitats considerades «essencials». Des d'ACRA tenen clar que «no hi ha lloc més segur que les residències de gent gran», ja que a dia d'avui el 98% dels centres no tenen covid-19 i el percentatge de contagis no supera el 0,2% del total.

Així, Pascual ha instat al Departament de Salut i al d'Afers Socials i Famílies a «garantir la viabilitat» de les residències i els centres de dia, cobrint les places lliures amb persones usuàries de les llistes d'espera. D'aquesta manera, el Govern donaria resposta a les necessitats de les persones grans amb dependència i contribuiria a «millorar la situació» de molts equipaments perjudicats per la pandèmia.