S'eleven a 522 els detinguts en el macrooperatiu contra la xarxa que hauria falsificat més de 1.800 carnets de conduir

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ja han detingut, amb dades de les dotze del migdia, 522 persones arran del macrooperatiu per desmantellar una xarxa que hauria falsificat més de 1.800 carnets de conduir a través de la base de dades de la Direcció General de Trànsit (DGT) a la qual accedia un informàtic que treballava a la seu de Girona. Els líders de l'entramat criminal s'han acollit al dret a no declarar en seu policial i està previst que passin demà a disposició del jutjat d'instrucció 1 de Girona, que porta la investigació per suborn, blanqueig de capitals, falsedat documental i pertinença a grup criminal. Durant els escorcolls, els investigadors han localitzat gran quantitat de diners en efectiu que atribueixen al frau.

El balanç de detinguts a les dotze del migdia d'aquest dimecres en el marc del dispositiu 'Loki' s'eleva a 522. Després de mesos d'investigació, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional van desplegar ahir a primera hora del matí el macrooperatiu durant el qual van fer una quinzena d'entrades i escorcolls i van detenir els líder de l'entramat criminal. Els registres, per ordre del jutjat d'instrucció 1 de Girona, es van fer a poblacions de les comarques gironines (Sant Feliu de Guíxols, Calonge, Llagostera, Quart i Girona) i a Vic.

Un cop arrestats els suposats integrants del grup criminal que estaven el país, els cossos policials van desplegar la segona fase de l'operatiu que consistia, també, en arrestar les persones que haurien adquirit el carnet de conduir de manera fraudulenta. Es preveuen unes 900 detencions i, segons va informar el TSJC, la magistrada d'instrucció 1 anirà prenent progressivament declaració als 1.845 compradors de carnets de conduir falsos identificats fins al moment.

Es preveu que els líders de l'entramat criminal passin a disposició judicial demà. Segons fonts properes al cas, van detenir l'informàtic, la seva mare, la seva parella i, també, als sogres. Al registre del domicili dels sogres és on, segons les mateixes fonts, hi van localitzar mig milió d'euros en efectiu que els investigadors atribueixen al lucre de la venda de carnets de conduir falsificats o de facilitar altres tràmits com la recuperació de punts o la convalidació de permisos.

Aquests detinguts a Sant Feliu de Guíxols i Llagostera i també l'arrestat a Quart, assistits pel lletrat Sergio Noguero, es van acollir al dret a no declarar en seu policial ahir al vespre. La causa, que consta de nou volums i més de 6.000 folis, continua sota secret de sumari.