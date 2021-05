El Tribunal Constitucional rebutja el recurs d'empara de Josep Rull per la sentència del procés

El ple del Constitucional ha rebutjat el recurs d'empara presentat per Josep Rull contra la sentència del Suprem que el condemna per l'1-O. Com ja va passar amb la de Jordi Turull, hi ha dos vots particulars dels magistrats Juan Antonio Xiol i María Luisa Balaguer. La sentència, que té com a ponent Ricardo Enríquez, considera que no s'ha lesionat el dret de Rull a la tutela judicial efectiva perquè la decisió del Suprem està «suficientment motivada». És ja el segon pres que té l'opció de recórrer a la justícia europea. En aquest sentit, el ple va confirmar la condemna de 10 anys i 6 mesos de presó a qui va ser conseller de Territori i Sostenibilitat pels delictes de sedició i malversació. La condemna estava justificada, assenyala el TC, pel fet que Rull va participar activament en la celebració d'un referèndum judicialment prohibit, tot i haver estat prèviament advertit de la il·legitimitat constitucional d'aquesta iniciativa. Així, el TC dictamina en el mateix sentit que va fer el passat 22 d'abril, quan va confirmar la condemna a 12 anys de presó i inhabilitació absoluta pels delictes de sedició i malversació que li va imposar el Suprem en la causa pel procés.