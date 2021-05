Una quarantena de persones van entregar la seva automostra nasal ahir al Centre Sanitari del Solsonès després que Salut anunciés fa només tres dies que es reprendria el cribratge a la capital del Solsonès aquesta setmana.

En la primera setmana de cribratge a Solsona es van recollir un total de 234 mostres en només dos dies. Aquest bon resultat va ser un dels motius pels quals es reprengués la campanya una setmana abans de l’esperat i s’habilités els dimecres com un dia per recollir i deixar els kits d’automostres de 4 a 7 de la tarda.

Per altra banda, es mantenen els dilluns i divendres com els altres dies en què la població del Solsonès es pot sotmetre al cribratge. El Centre Sanitari estarà habilitat per fer-ho als migdies, de 2/4 de 12 a 3.

Cal recordar que els resultats de les proves es coneixen a través de La Meva Salut en un període d’entre 24 i 72 hores després de l’entrega de la mostra.