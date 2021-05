El càmping Berga Resort ha decidit obsequiar tots els professionals d’infermeria de Salut Catalunya Central-Hospital de Berga amb una entrada al recinte perquè puguin gaudir de tota una jornada de relax a les seves instal·lacions. Es tracta d’un regal «especial» que vol oferir el centre en agraïment a tota la feina feta per aquests professionals durant la pandèmia.

Brega Resort ha adreçat aquesta oferta a tots els diplomats en infermeria, així com als Tècnics en Cures Auxiliars d’Infermeria (TCAI) i als portalliteres que treballen a l’Hospital de Berga, i que podran passar tot un dia al centre gaudint dels serveis que ofereix de wellness, classes dirigides, o piscina, entre altres.

Berga Resort ja va anunciar l’any passat la intenció d’obsequiar aquests professionals coincidint amb el Dia Mundial de la Infermeria, però degut a la pròpia evolució de la pandèmia es va veure obligat a posposar la proposta i deixar-la per a més endavant, a l’espera que hi hagués una disminució del número de casos i es poguessin relaxar les restriccions. És per això que Berga Resort, en el marc novament del Dia Mundial de la Infermeria, ha volgut recuperar ara la iniciativa, amb què vol transmetre el seu agraïment a tots aquests professionals per la tasca que han anat duent a terme des de l’inici de la pandèmia, fent front a les diverses onades que ha tingut l’evolució de la malalia.