Catalunya s’ha dotat d’un pla per a la reobertura de les discoteques, que inclou una sèrie de normes per reduir el risc de contagi de la covid-19 com l’ús de mascareta i la prohibició de consumir a la pista de ball, si bé encara no hi ha una data perquè aquests locals puguin obrir portes.

Segons va anunciar la Generalitat en un comunicat, el Procicat ha donat llum verda al pla sectorial que ha de permetre, quan es consideri oportú, la reobertura de les activitats recreatives musicals vinculades a l’oci nocturn: discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, bars musicals i karaokes.

El protocol estableix normes en el control d’accés i en la higiene, així com requisits de ventilació i dels sistemes de climatització, entre altres mesures. En locals amb un aforament superior a 500 persones serà obligatori tenir algun sistema telemàtic de venda anticipada i reserva nominativa d’entrades, per facilitar la traçabilitat dels assistents en cas de rebrot, mentre que en els de menys capacitat això serà només una recomanació. Les discoteques que venguin les entrades que sobren a la taquilla hauran de tenir un sistema de registre de dades d’identitat i de contacte dels qui accedeixen als locals, independentment del seu aforament. Els locals hauran d’aplicar mesures per garantir que es manté la distància de seguretat a l’exterior del local si hi ha cues i exigir l’ús de la mascareta, alhora que hauran d’establir fluxos diferenciats d’entrada i sortida.

Pel que fa als aforaments, dependrà del màxim que tingui autoritzat cada local però en tot cas la xifra haurà de ser l’òptima per garantir la seguretat de treballadors i clients, i perquè es mantinguin unes determinades distàncies entre persones.