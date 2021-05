El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha explicat que el canal de Whatsapp dels Mossos contra la violència masclista ha rebut 1.735 missatges de l'1 d'abril al 10 de maig. En el marc de la sessió de control al ple del Parlament, Sàmper ha detallat que en 9 casos s'ha detectat una situació "d'autèntic risc" i s'ha passat la informació a la sala de comandament de territori per activar "tots els recursos necessaris". De tots els missatges, 235 han estat converses. I d'aquestes, en 108 no s'ha detectat sospita de risc. En 86 sí que s'ha detectat sospita però sense confirmació i s'ha traslladat la informació a la comissaria de referència. El 80,4% dels missatges s'han rebut d'arreu del país i només el 19'6% corresponen a Barcelona.

Així mateix, Sàmper ha explicat que el 87% dels missatges rebuts eren casos concrets de violència masclista. El conseller ha recordat que el canal de Whatsapp forma part d'un projecte que va més enllà i que preveu la creació d'una comissaria específica per erradicar la violència de gènere. La posada en marxa del canal de missatgeria instantània té com a objectiu que les dones afectades en algun aspecte per la violència masclista puguin rebre assessorament i informació personalitzada. Amb el número 601.00.11.22 es pot contactar amb els Mossos per rebre assessorament policial i resoldre dubtes i preguntes. Aquest canal no va orientat a gestionar incidències o emergències i no substitueix el telèfon d’emergències 112. La idea és que faciliti a les dones conèixer les eines de què disposen, els drets que les assisteixen i com a pas previ, en cas necessari, a la denúncia policial.