La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, va exigir ahir un acord a ERC, JxCat i la CUP per formar Govern i va convocar una manifestació per a aquest diumenge a les 11.30 hores a la plaça Sant Jaume, davant del palau de la Generalitat, per demanar el pacte.

En una atenció a la premsa des de les portes del Parlament, Paluzie va dir que no entenen els desacords entre ERC i JxCat: «Bona part de la base independentista està perplexa, decebuda i enfadada. La ciutadania mereix una explicació». Davant d’aquesta situació de bloqueig, l’ANC ha convocat «la base del moviment independentista» a una concentració a la plaça Sant Jaume per exigir el pacte: «La gent va ser clau per posar la independència al centre, la gent va ser clau per fer referèndum de l’1-O contra la violència d’un Estat i ara gent li ha de dir als partits: ‘Així no, volem un acord, volem un Govern i volem un pla’». Per a la presidenta de l’ANC, «encara hi ha una oportunitat, potser l’última» de «donar resposta als anhels de la majoria del 52%», que volen «un Govern nítidament independentista» que faci «passos ferms». Encara que no va voler entrar a valorar quin tipus d’executiu hauria de formar-se, va subratllar que l’acord ha de permetre «avançar cap a la independència des del Govern».

D’altra banda, el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va instar ahir els partits sobiranismes a «recuperar el sentit d’estat d’una vegada» i a aturar «els linxaments» entre partits. «Diem prou! Que s’aturin els insults que no porten enlloc, ni alimenten res, que són estèrils entre companys de lluites compartides», va exclamar en un acte d’Òmnium que ahir va reunir nombrosos líders polítics i socials a l’Hospitalet de Llobregat. Durant la presentació de dotze compromisos de l’entitat per impulsar la cultura i l’autodeterminació, Cuixart va reclamar «generositat» i «abandonar l’hipertacticisme». Al mateix temps, va fer una crida a recuperar la mobilització social «per omplir tots els carrers i places».

ERC, JxCat i la CUP van aconseguir ahir un acord de mínims per desencallar una negociació que en les hores anteriors havia embarrancat i amenaçava amb provocar una repetició electoral si Pere Aragonès no és investit president de la Generalitat abans del termini límit del 26 de maig.

Després de dues hores de reunió al Parlament, amb alguns negociadors connectats telemàticament, les tres formacions van emetre un comunicat conjunt que planteja impulsar un «gran Acord Nacional per l’Autodeterminació» i un «espai per al debat de l’estratègia independentista més enllà de la governabilitat».

El fet de separar el debat sobre l’estratègia independentista de la formació d’un nou Govern era un dels esculls que impedia l’acord, ja que JxCat exigia fins ara a ERC vincular ambdues coses.

El redactat del comunicat es mou en l’ambigüitat en aquest punt, però ja apunta a desvincular la creació d’una direcció estratègica unitària de l’independentisme de la negociació per a la governabilitat, amenaçada aquests últims dies per les discrepàncies entre ERC i JxCat.

Les relacions van quedar molt tocades dissabte passat, quan el candidat d’ERC a la investidura, Pere Aragonès, va anunciar que ja no seguiria negociant un govern de coalició amb JxCat, a la qual acusa de dilatar la negociació, i que a partir d’ara només contemplaria governar en solitari.

En el comunicat conjunt, titulat «Compromís per un Acord Nacional per l’Autodeterminació», les tres formacions subratllen que els resultats del 14F «brinden a l’independentisme la possibilitat d’obrir un nou cicle per a l’alliberament nacional».

Els quatre punts

Els negociadors van acordar quatre «punts de mínims» basats en una proposta que havia posat sobre la taula la CUP, convocant de la cimera en el Parlament, en la qual s’ha erigit en mediadora per facilitar un acostament de postures entre ERC i JxCat.

En el primer punt, es comprometen a «donar una resposta a la crisi social i econòmica» que viu Catalunya, mentre que en el segon aposten per «construir un mur de defensa dels drets fonamentals i bàsics que tenen un ampli suport per part de la societat catalana i que hi no caben en el marc de l’Estat».

En tercer lloc, assumeixen el compromís de convocar una primera reunió de treball per configurar «un gran Acord Nacional per l’Autodeterminació, que vagi més enllà de partits polítics i que agrupi l’àmplia majoria social del país favorable» a un referèndum.

«Amb el compromís inequívoc que des del diàleg i l’embat democràtic en l’Estat es pugui aconseguir l’exercici de l’autodeterminació i l’amnistia durant la propera legislatura», afegeixen.

Finalment, es comprometen a «aconseguir un espai per al debat de l’estratègia independentista més enllà del marc de la governabilitat».

Aquest últim incís modifica -i afegeix ambigüitat- el quart punt que proposava l’esborrany de la CUP, que suggeria «situar el debat de l’estratègia independentista fora del marc del pacte de govern». De fet, hores abans, el diputat de la CUP Carles Riera va anunciar el plantejament de la proposta i va advertir que la situació actual «està a les antípodes d’allò que el país necessita».

Fonts coneixedores de la trobada van indicar a Efe que la reunió va ser positiva per avançar, tot i que ahir era aviat per dir si seria suficient perquè ERC i JxCat tornin a encarrilar un acord que en els últims dies s’havia anat complicant.

ERC manté el seu pla

Amb tot, ERC manté la seva proposta de formar govern en solitari. Segons van explicar fonts republicanes, el pacte no ha variat el posicionament que va fixar el candidat a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, dissabte passat. Les mateixes fonts no resten valor a l’acord que es va tancar ahir, perquè també mantenen la mà estesa al fet que Junts acabi entrant a l’executiu un cop hagi arrencat la legislatura.

L’aposta dels republicans és que Junts doni prou vots per investir Aragonès i, un cop s’hagi superat la investidura i allunyat l’amenaça de repetir les eleccions, continuar parlant sobre la possible incorporació de la formació de Puigdemont a l’executiu català.

Altres fonts republicanes interpreten que el pacte d’ahir hauria de suposar el compromís de Junts d’aparcar l’escull del Consell per la República i donar els vots necessaris per investir Aragonès. No obstant això, sospiten que Junts pot tenir una interpretació diferent del pacte i dubten que sigui suficient per obtenir els seus vots per a la investidura, per la qual cosa preveuen que continuaran negociant els pròxims dies.

L’ANC pressiona per a l’acord independentista

acn. barcelona