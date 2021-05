L’Agència Tributària ha notificat a Joan Carles I l’inici de la investigació que té oberta per verificar el compliment de les seves obligacions fiscals, segons va avançar El Español. Del resultat d’aquestes indagacions sobre els comptes de l’excap de l’Estat i l’origen dels gairebé cinc milions que ha lliurat a Hisenda per posar-se al dia depèn el futur de les diligències d’investigació que té obertes la Fiscalia del Tribunal Suprem.

Fonts fiscals van assenyalar que el ministeri públic compta amb els seus propis inspectors de l’Agència Tributària que treballen per comprovar la quantitat, l’origen dels ingressos, la data en què es van generar i els contribuents que han intervingut en la seva generació. En el marc d’aquesta comprovació, el 4 de març, set dies després que transcendís la segona regularització de Joan Carles I i 15 després que aquesta es dugués a terme, el seu advocat, Javier Sánchez-Junco, es va dirigir a la fundació Zagatka per demanar-li factures i comprovants de despesa i d’emissions de diners per documentar davant d’Hisenda que s’ha declarat.

Les mateixes fonts assenyalen que els requeriments per obtenir informació es fan sempre que els experts ho consideren necessari per aclarir algun aspecte que pugui ser clau per determinar si la regularització va ser veraç i completa i, per tant, s’ha neutralitzat el delicte o, per contra, han fet que apareguin indicis que en va poder cometre un. L’informe que elaborin serà clau perquè la Fiscalia del Tribunal Suprem decideixi què fa amb les diligències obertes: arxivar-les, en no apreciar cap il·lícit, o transformar-les en una querella davant la Sala Segona de l’alt tribunal, única que pot investigar Joan Carles I, donada la seva condició d’aforat.

El lletrat del rei emèrit va destacar el 26 de febrer en un comunicat que la segona regularització per 4,4 milions d’euros es presentava «sense requeriment previ de cap classe», requisit imprescindible perquè allò aportat eviti la imputació del delicte fiscal. Entre els temes que han d’aclarir els experts hi ha l’aparent contradicció en la segona declaració complementària del monarca: el comunicat parlava d’«assumpció» de «determinades despeses per despeses i serveis realitzats per Sa Majestat», i no de donacions, que és la manera com el president de la fundació, Álvaro de Orleans, les havia descrit en la seva declaració a Suïssa i a Mònaco davant membres de la fiscalia espanyola. Les indagacions de l’Agència Tributària poden i han de fer-se mentre no hi hagi querella presentada o acció judicial en curs.