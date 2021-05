Les autoritats de la Franja de Gaza, controlada pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), va elevar ahir a 53 els palestins morts pels bombardejos israelians contra l’enclavament des de dilluns, que també han deixat més de 300 ferits.

El Ministeri de Sanitat de Gaza va assenyalar en el seu últim balanç que entre les víctimes mortals hi ha catorze infants i vn afegir que fins ahir al vespre hi havia 320 ferits, segons va recollir l’agència palestina de notícies Maan, que va indicar que almenys vuit palestins havien mort en bombardejos de les hores anteriors en diverses zones de Gaza. També va indicar que entre les víctimes hi havia quatre joves que eren en un carrer de la ciutat de Gaza, així com quatre agricultors que van ser objecte d’un atac aeri al nord de la Franja, tot i que les autoritats israelianes no es van pronunciar sobre aquestes informacions.

D’altra banda, almenys sis israelians van morir per l’impacte de projectils disparats per les faccions palestines des de Gaza i per un atac amb míssil anticarro a l’àrea de Moshav Netiv HaAsara, a prop de la frontera amb l’enclavament palestí, segons les autoritats israelianes.

L’Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina a Orient Pròxim (UNRWA) va condemnar «en els termes més ferms» la mort dimarts de quatre infants palestins a prop del campament de Beit Hanun, al nord de Gaza, tots de la mateixa família. «Tenien menys de dotze anys i eren coneguts per l’agència perquè anaven a escoles de l’UNRWA», va dir l’organització en un comunicat, en què va traslladar el seu condol a les famílies i membres de les comunitats «tan cruelment afectades per aquesta última escalada». També va mostrar la seva «profunda preocupació» per l’«impacte de l’escalada militar sobre els infants, atès que posa les seves vides i futur en risc». L’UNRWA va demanar «a totes les parts» que «exerceixin la màxima contenció i compleixin les seves obligacions sota el Dret Internacional, en els termes més estrictes, inclòs quant a la protecció del dret inherent a la vida dels infants».

D’altra banda, Israel hauria rebutjat la proposta plantejada per Nacions Unides i Egipte d’un alto el foc amb Hamas, segons l’agència estatal turca de notícies, Anatolia, i recollien mitjans israelians. Presumptament, Egipte i Nacions Unides estarien treballant per aconseguir aturar els enfrontaments.