El jutjat d'instrucció 1 de Girona ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a vuit suposats integrants de la xarxa de falsificació que falsificava carnets de conduir, han confirmat fonts de la defensa a l'ACN. Entre els arrestats que ingressen al centre penitenciari, hi ha l'informàtic que treballava per a la DGT a Girona i que, segons la investigació, feia servir perfils de funcionaris habilitats per accedir a la base de dades i elaborar els carnets fraudulents. El jutjat també envia a presó la seva parella, un investigat que actuava com a "mà dreta", els seus sogres i tres investigats més que feien d'intermedaris o d'administratius rebent els diners i gestionant la documentació a través de locutoris.

Els detinguts pels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional dimarts en el macrooperatiu 'Loki' per presumptament liderar una trama que falsificava carnets de conduir accedint a la base de dades de la Direcció General de Trànsit (DGT) han passat aquest dijous a la tarda a disposició del jutjat d'instrucció 1 de Girona. Els investiguen com a suposats autors de delictes de suborn, blanqueig de capitals, falsedat de document oficial i grup criminal. La cúpula de la trama, defensada pels advocats Sergio Noguero, Carles Monguilod i Natàlia Frigola, s'han acollit al dret a no declarar i només han respost a preguntes de les defenses relacionades amb l'arrelament. La causa, que consta de nou volums i més de 6.000 folis, ha estat sota secret de sumari fins a les dues de la tarda, una hora abans de començar el pas a disposició judicial. Atenent a la petició del fiscal Víctor Pillado, el jutjat ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a vuit dels investigats. La investigació identifica un entramat criminal perfectament organitzat i jerarquitzat. Al capdamunt de la cúpula, hi hauria l'informàtic que va començar a treballar, a través d'una empresa externa, a la prefectura de Trànsit de Girona el setembre del 2019. Des d'un bon inici, ja va "començar la tramitació fraudulenta de permisos de conduir" amb un carnet "adjudicat a la seva mare".

Segons la investigació, s'encarregava d'elaborar els permisos fraudulents juntament amb la seva parella, també detinguda al domicili de Sant Feliu de Guíxols on els investigadors hi van trobar uns 65.000 euros. En un segon nivell de l'entramat criminal, la instrucció hi situa els intermediaris, entre ells el que seria la "mà dreta" de l'informàtic, arrestat a Quart. A aquest intermediari, apunta la investigació, ja el van enxampar amb uns 100.000 euros al cotxe en un control i, després, va contactar amb un amic a qui va oferir 30.000 euros a canvi d'un contracte de crèdit fals per recuperar-los. Els intermediaris comptaven, al seu torn, amb "lloctinents" que feien de captadors de clients, un d'ells a les comarques gironines i el segon a la zona de Vic. El tercer grup d'investigats són els anomenats "administratius". Segons la investigació, utilitzaven locutoris per rebre els diners dels clients o dels intermediaris, així com la documentació necessària per fer els permisos de conduir fraudulents. Durant el registre al locutori del carrer de la Rutlla hi van localitzar documentació relacionada amb els carnets.Finalment, hi hauria el conjunt de clients que van pagar entre 4.500 i 15.000 euros per aconseguir els permisos de conduir. La instrucció identifica 1.845 gestions fraudulentes que es van traduir en 901 carnets falsificats. En alguns casos, s'han expedit permisos simulant convalidacions de permisos de països que no tenen conveni amb Espanya, en altres ocasions els conductors han recuperat punts sense seguir el canal oficial i legal i també hi ha conductors que han aconseguir un carnet que no s'havien tret mai. Les tarifes serien 4.500 per recuperar punts, 6.000 per un carnet de conduir nou i 15.000 per un permís de camió.A més, el jutjat també ha enviat a presó els sogres de l'informàtic perquè considera que, dins l'entramat criminal, es dedicaven a blanquejar diners. De fet, a casa seva a Sant Feliu de Guíxols és on hi van trobar més de 500.000 euros en caixes fortes que atribueixen a l'activitat delictiva.

Segons la investigació, s'encarregaven d'emmagatzemar els beneficis del frau i transformar-los en "diner lícit" a través de diverses operacions, com inversions en borsa, contractes de crèdit, adquisicions de béns, reformes d'habitatges, transferències bancàries o la compra de criptomoneda. Els investigadors també han detectat que el sogre tenia un carnet de conduir fraudulent. L'origen de la investigacióA finals de juny del 2020, els Mossos d'Esquadra van identificar un conductor que duia un carnet aparentment oficial. De seguida van sospitar que "no s'ajustava a la realitat" perquè l'havien detingut feia poc temps per un delicte contra la seguretat viària per circular sense permís. A partir d'aquí, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos va obrir una investigació i van descobrir que era un carnet fraudulent, simulant la convalidació d'un permís de conduir que les autoritats franceses no havien expedit mai. Això va fer sospitar que no es tractava d'un fet "aïllat" i va començar la investigació conjunta amb la Policia Nacional per destapar la presumpta xarxa que actuava a diferents províncies de l'Estat. D'aquesta manera van detectar que, fins al febrer del 2021, es van fer 1.845 tramitacions o consultes fraudulents a la base de dades de la DGT a través de diferents ordinadors. La investigació no es dona per tancada i no es descarta que hi pugui haver més casos. Risc de fugida i criptomonedesEl fiscal ha sol·licitat l'ingrés a presó d'aquests sospitosos tenint en compte el risc de fugida i les penes de presó elevades a les quals es poden enfrontar (un mínim de 12 anys i 9 mesos). A més, Pillado també subratlla que els investigats podrien tenir molts més diners ocults que els intervinguts, i que això facilitaria que fugissin a l'estranger. Les vigilàncies i les escoltes a l'informàtic i a la seva parella també han permès constatar que l'entramat criminal havia comprat criptomoneda per valor de 500.000 euros, que fins al moment no s'ha pogut recuperar: "Això evidencia una capacitat econòmica brutal, davant el poc arrelament que tenen els investigats al territori nacional, que podria fer que fessin servir aquest cabdal monetari per fugir immediatament de la justícia". Durant el macrooperatiu desplegat dimarts a primera hora del matí, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional van fer una quinzena d'entrades i escorcolls a poblacions de les comarques gironines (Sant Feliu de Guíxols, Calonge, Llagostera, Quart i Girona) i a Vic.

Presó "innecessària"

Els advocats de la defensa de sis investigats (un dels quals, la mare de l'informàtic, ha sortit en llibertat i els altres cinc han entrat a presó), Sergio Noguero i Carles Monguilod, han afirmat que, tot i que els delictes atribuïts a la trama són "molt greus", els indicis no són "base suficient" per justificar l'ingrés a presó: "La presó és innecessària". En aquest sentit, han concretat que a l'informàtic li atribueixen delictes comesos per funcionari públic quan estava "subcontractat" per una empresa. Això, apunten, reduiria les penes a les quals es pot enfrontar. Noguero també ha apuntat que als sogres de l'informàtic els impliquen en la trama pels diners localitzats a casa seva: "Són uns calers que estaven a l'habitació de la seva filla i que ells no sabien que hi eren". Ara, un cop aixecat el secret de sumari, analitzaran el contingut de la instrucció i estudiaran la possibilitat de presentar recurs a la interlocutòria de presó del jutjat.