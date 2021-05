La Diputació de Barcelona va aprovar ahir un programa de dinamització de l’ocupació per a municipis menors de 10.000 habitants que permetrà que 228 municipis de la província (dels quals, prop d’un centenar són al Bages, Moianès, Berguedà i Anoia) puguin contractar personal de manera directa per a les seves administracions. D’aquesta manera, aquest recurs permetrà que aquests municipis puguin incrementar la seva acció local contra l’atur, així com reforçar la prestació de serveis municipals. És una iniciativa que s’engloba dins dels plans de xoc per contrarestar l’impacte econòmic que està tenint la pandèmia de la covi-19

El programa, dotat amb 1,3 milions d’euros, se centra en la modalitat de Plans Locals d’Ocupació i s’adreça preferentment a persones en situació d’atur i/o vulnerabilitat amb l’objectiu de proporcionar-los uns ingressos econòmics, mentre milloren el seu currículum professional.

Per a la diputada de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona, Eva Menor, «atès l’increment de l’atur, és essencial actuar de forma immediata i aquests Plans Locals d’Ocupació esdevenen instruments contundents per pal·liar l’efecte més directe de la crisi provocada per la Covid-19: la destrucció d’ocupació».

A més, segons Eva Menor, amb aquest programa «la Diputació de Barcelona reforça els municipis de menor dimensió, ateses les seves particularitats, tant pel que fa a les seves estructures de gestió com a les dificultats d’accés a subvencions, normalment condicionades per la dimensió poblacional».

El Programa de Dinamització de l’Ocupació per a municipis menors de 10.000 habitants és una nova mesura per a la reactivació econòmica i social, complementària al Programa de Reactivació de l’Ocupació -dotat amb 12 milions d’euros, que la Diputació de Barcelona va aprovar el desembre de l’any passat dintre del Pla de Xoc, que persegueix el foment de la contractació estable.