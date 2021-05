La líder d’En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, va donar ahir per trencades les negociacions que els comuns havien iniciat aquesta setmana amb ERC per a la investidura de Pere Aragonès, per la qual cosa JxCat recupera la clau per forçar una coalició de govern amb els republicans.

El ple del Parlament va ser escenari d’un nou episodi de la muntanya russa que estan vivint les negociacions per formar un nou Govern a Catalunya, tres mesos després de les eleccions del 14-F. En amb prou feines sis dies, ERC ha passat de donar per mortes les converses amb JxCat per reeditar l’actual coalició a obrir una negociació amb els comuns a la recerca del seu suport a Aragonès i, finalment, a haver de replantejar-se la seva estratègia, en constatar que, sense els vots de Junts, no hi haurà investidura.

Les relacions van quedar molt tocades dissabte passat, quan el candidat d’ERC a la investidura, Pere Aragonès, va anunciar que ja no seguiria negociant un govern de coalició amb JxCat, a la qual acusa de dilatar la negociació, i que a partir d’ara solament contemplaria governar en solitari.

A tan sols 13 dies que expiri el termini límit del 26 de maig per investir un president de la Generalitat i eludir unes noves eleccions, ERC i JxCat van acceptar tornar a la taula de negociació dimecres, empesos per la CUP com a mediadora, i van segellar un acord de mínims per intentar desencallar la negociació. Però aquest aparent desglaç entre ERC i JxCat ha irritat els comuns, que se senten enganyats pels republicans. «Donem per trencades les negociacions fins que digui públicament que Junts no entrarà en el Govern, ni ara ni en la resta de la legislatura», va anunciar Albiach a Aragonès durant la sessió de control a l’executiu en funcions en el ple del Parlament, la qual cosa aboca ERC a buscar costi el que costi els 32 vots a favor de JxCat.

Aragonès va instar a formar un nou govern per no «malbaratar» l’actual majoria a favor de l’autodeterminació i l’amnistia, ja que una repetició electoral solament beneficiaria «els del bloqueig». A diferència de dies anteriors, Aragonès va evitar referir-se a un Govern d’ERC en solitari i va instar JxCat i els comuns a arremangar-se per donar forma, al costat de la CUP, a una majoria parlamentària que desbloquegi la seva investidura. El líder del grup parlamentari d’ERC, Josep Maria Jové, va avisar JxCat que el bloqueig en les negociacions provoca «frustració» i «incomprensió absoluta» entre la ciutadania. En lloc de buscar el cos a cos amb els republicans per les tensions negociadores dels últims dies, el cap de files de JxCat al Parlament, Albert Batet, va demanar a Aragonès que impulsi una «auditoria independent» externa per avaluar la gestió de la pandèmia que ha fet l’executiu català.

Fonts de JxCat van assenyalar que tant el document de mínims signat dimecres pels independentistes com el cop de porta d’Albiach a Aragonès han de «fer reflexionar» ERC per tornar a negociar una coalició.

El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, va demanar a Aragonès que renunciï a ser investit president i que cedeixi pas a una majoria alternativa d’esquerres liderada pels socialistes, amb el suport extern d’ERC: «Anem plegats, sense retrets i sense vetos», va plantejar. Per la seva banda, el líder de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, va assenyalar que a Catalunya hi ha hagut una «escalada d’inseguretat».Carlos Carrizosa (Ciutadans) i Alejandro Fernández (PPC) van recordar a ERC la manifestació independentista davant la seva seu dilluns passat, en la qual van provar «la seva pròpia medicina».

Des de la CUP, el diputat Daniel Cornellà va afirmar que el seu principal repte és «empènyer» el Parlament i el Govern «cap a la ruptura»: «Tenim molta pressa per avançar cap a la independència», va afirmar.

L’enquesta, elaborada a partir de 3.735 entrevistes realitzades entre el 26 de març i l’1 de maig, indica que un govern de coalició amb el PSC, ERC i En Comú Podem té el suport del 31,2% dels ciutadans, per sobre d’una coalició independentista entre ERC, JxCat i la CUP, amb el suport del 23,2%. En canvi, un Govern en solitari d’ERC, com plantegen ara els republicans, només té l’aval del 5,7% dels enquestats. El 12,7% preferiria un Govern del PSC en minoria, mentre que el 16% aposta per una altra fórmula de govern, segons l’enquesta.

Altra cosa és el que opinen els sondejats sobre quina és la fórmula de govern que creuen que finalment cristal·litzarà: el 50,7%, respon que hi haurà coalició independentista, davant del 9,2% que confia en un tripartit d’esquerres i el 4,3% que augura un Govern d’ERC en solitari.

Un tripartit d’esquerres és la fórmula favorita dels catalans per formar el nou Govern, segons el CIS

efe. Barcelona

Un tripartit d’esquerres amb el PSC, ERC i En Comú Podem seria la fórmula de govern favorita entre els catalans, segons l’última enquesta del CIS.